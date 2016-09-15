"Аэрофлот" призывает не провозить Samsung Galaxy Note 7 в багаже

Российская авиакомпания "Аэрофлот" советует пассажирам не провозить смартфон Samsung Galaxy Note 7 в багаже.

Кроме того, настоятельно рекомендуется выключать телефон на борту и не заряжать его во время полета. Данные советы компания "Аэрофлот" дала в своем сообщении, передает в четверг, 15 сентября, ТАСС.

Напомним, 2 сентября текущего года, компания Samsung объявила о массовом отзыве и остановке продаж смартфонов Galaxy Note 7 в связи с проблемами с аккумуляторными батареями, которые способны взрываться. В мире было зафиксировано сразу несколько подобных случаев.

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