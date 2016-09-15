Гражданке Украины в уральском роддоме не отдают новорожденную дочь

Органы опеки запретили сотрудникам уральского роддома отдавать девочку, родившуюся накануне вечером, ее матери. Это связано с тем, что женщина не имеет никаких документов.

Как стало известно, девятнадцатилетняя мать ребенка, являющаяся гражданкой Украины, проживает в России с 2001 года. В данный момент у нее нет ни паспорта, ни страхового полиса. За время проживания в РФ она не оформила документы и до сих пор не получила официального статуса. Женщина ссылается на отсутствие денег и времени на эти процедуры. Без официального оформления она работает сторожем.

Сотрудники органов опеки пока никак не прокомментировали возникшую ситуацию.

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