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Гражданке Украины в уральском роддоме не отдают новорожденную дочь

15 сентября 2016, 11:43 [ «АН-онлайн» ]

Гражданке Украины в уральском роддоме не отдают новорожденную дочь
Фото:pixabay.com

Органы опеки запретили сотрудникам уральского роддома отдавать девочку, родившуюся накануне вечером, ее матери. Это связано с тем, что женщина не имеет никаких документов.

Как стало известно, девятнадцатилетняя мать ребенка, являющаяся гражданкой Украины, проживает в России с 2001 года. В данный момент у нее нет ни паспорта, ни страхового полиса. За время проживания в РФ она не оформила документы и до сих пор не получила официального статуса. Женщина ссылается на отсутствие денег и времени на эти процедуры. Без официального оформления она работает сторожем.

Сотрудники органов опеки пока никак не прокомментировали возникшую ситуацию.

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