Смольный хочет узаконить снос исторических зданий
15 сентября 2016, 09:53 [ «АН-Санкт-Петербург» ]
Странные и непоследовательные меры принимаются Смольным в отношении зданий, имеющих историческое значение.
В Петербурге большинство населения и активисты по сохранению своего родного города постоянно наталкиваются на бюрократические «загогулины», причем делается это в угоду, якобы более благородных целей, чем упорное желание активистов сохранить еще что-то.
Правительство города борется с этими «странными» желаниями, используя, как всегда, административный ресурс.
Если есть уважительная причина, скажем, разрушился балкон, дом можно снести и полностью.
Комитет имущественных отношений Смольного обещает внести поправки в закон, развязывающий им самим руки.
Жители считают, что все это делается из-за моста через Серный остров, а для этого нужно снести здание, построенное после 1917 года.
Активисты уверены, что это очередная ошибка.
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