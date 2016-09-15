Смольный хочет узаконить снос исторических зданий

Странные и непоследовательные меры принимаются Смольным в отношении зданий, имеющих историческое значение.

В Петербурге большинство населения и активисты по сохранению своего родного города постоянно наталкиваются на бюрократические «загогулины», причем делается это в угоду, якобы более благородных целей, чем упорное желание активистов сохранить еще что-то.

Правительство города борется с этими «странными» желаниями, используя, как всегда, административный ресурс.

Если есть уважительная причина, скажем, разрушился балкон, дом можно снести и полностью.

Комитет имущественных отношений Смольного обещает внести поправки в закон, развязывающий им самим руки.

Жители считают, что все это делается из-за моста через Серный остров, а для этого нужно снести здание, построенное после 1917 года.

Активисты уверены, что это очередная ошибка.

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