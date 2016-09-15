Росинтербанк сообщает о прекращении обслуживания

Росинтербанк, в данный момент занимающий шестьдесят восьмое место среди российских банков по величине активов, опубликовал объявление о прекращении с 15 сентября во всех офисах и филиалах обслуживания как физических, так и юридических лиц.

Как указано в сообщении, это было сделано в целях стабилизации финансового положения банка.

Накануне по решению ЦБ произошло отключение Росинтербанка от системы Банковских электронных срочных платежей. В большинстве случаев это влечет за собой отзыв лицензии. Исключения в виде хакерских атак или смены реквизитов чрезвычайно редки.

Активы банка составляют более ста миллиардов рублей по итогам первого полугодия.

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