Андрея Яцуна поблагодарил Путин за помощь в подготовке к олимпиадам

Бронзовая медаль с изображением олимпийского огня, а также грамота с личной благодарностью президента России Владимира Путина была вручена директору инвестиционной компании «Доступное жилье» Андрею Яцуну. Наивысшую оценку своей работы он получил за помощь южноуральским спортсменам.









Напомним, что в 2013 году Яцун подарил квартиру в доме, возведенном его компанией, тогда еще будущей чемпионке мира и серебряной призерке Олимпийских игр в Сочи, конькобежке Ольге Фаткулиной.









По мнению лидера челябинского отделения партии «РОДИНА», помощь российскому спорту должна оказываться пусть понемногу, но всей страной. И эта награда стала для него неожиданным, но приятным сюрпризом.