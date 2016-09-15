Учеников одной из башкирских школ заставляют переобуваться на улице

Ученики школы номер 11 в Нефтекамске в холодную и дождливую погоду вынуждены переобуваться в сменную обувь на улице.

В соцсетях появились снимки, подтверждающие факт переодевания детей за дверями учебного заведения. В настоящий момент причины переобувания учеников в сменку не в теплом холле, а на холодной улице не уточняютя. Согласно данным портала ufa1.ru, есть предположение, что поток школьников слишком велик, вследствие чего холл не способен вместить всех ребят единовременно. Устанавливаются все причины данного инцидента.

Сейчас неизвестно, будут ли учащиеся переодеваться на улице и в зимнее время.

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