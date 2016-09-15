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Uber будет набирать водителей …в торговом центре

15 сентября 2016, 07:55 [ «АН-Челябинск» ]

Uber будет набирать водителей …в торговом центре

Интересную новость сообщили в пресс-службе Uber, международной компании по вызову такси.  Сервис в Челябинске растет  очень быстро - и ему требуются хорошие  водители. Поскольку Uber - не таксопарк, а технологическая компания, разрабатывающая мобильные приложения, водители не обязаны “отрабатывать смены”: можно работать в свободное время, выходить на линию. Основные требования к потенциальным водителям - возраст от 21 года, права категории В со стажем более 3 лет. И, конечно же, для водителя, работающего с использованием платформы Uber, важно быть вежливым, и, как сейчас принято говорить, клиентоориентированным.

Чтобы получить больше информации о том, как работать и зарабатывать в качестве водителя на платформе Uber,  можно воспользоваться “мобильным центром подготовки водителей”: сегодня он открылся в ТРЦ “Родник” на улице Труда (столы представителей Убер расположены недалеко от “Ашана”, там где фонтан).  В “мобильном центре” в течение недели (до вечера 21 сентября) можно будет получить консультацию об условиях сотрудничества и потенциальных заработках - а можно будет непосредственно на месте даже оформить документы и пройти обучение.

 

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