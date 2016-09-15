Uber будет набирать водителей …в торговом центре

Интересную новость сообщили в пресс-службе Uber, международной компании по вызову такси. Сервис в Челябинске растет очень быстро - и ему требуются хорошие водители. Поскольку Uber - не таксопарк, а технологическая компания, разрабатывающая мобильные приложения, водители не обязаны “отрабатывать смены”: можно работать в свободное время, выходить на линию. Основные требования к потенциальным водителям - возраст от 21 года, права категории В со стажем более 3 лет. И, конечно же, для водителя, работающего с использованием платформы Uber, важно быть вежливым, и, как сейчас принято говорить, клиентоориентированным.









Чтобы получить больше информации о том, как работать и зарабатывать в качестве водителя на платформе Uber, можно воспользоваться “мобильным центром подготовки водителей”: сегодня он открылся в ТРЦ “Родник” на улице Труда (столы представителей Убер расположены недалеко от “Ашана”, там где фонтан). В “мобильном центре” в течение недели (до вечера 21 сентября) можно будет получить консультацию об условиях сотрудничества и потенциальных заработках - а можно будет непосредственно на месте даже оформить документы и пройти обучение.