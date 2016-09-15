Выдвинуты версии, откуда на счетах у Захарченко взялись миллионы

Следственные органы выдвинули несколько версий появления на счетах полковника Дмитрия Захарченко и его родственников миллионов долларов и евро. По одной из версий, источником происхождения крупных денежных сумм мог стать семейный бизнес.

Согласно этому предположению Захарченко вместе с отцом разрабатывали финансовые схемы, позволявшие владельцам банка сводить к минимуму потери перед отзывом лицензий.

Существует также еще одна версия. Согласно ей Захарченко принадлежал к группе лиц, занимавшихся противозаконным выводом за границу финансовых средств. В этом случае, как предполагают следователи, принадлежащая сестре Захарченко квартира могла быть использована в качестве хранилища.

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На счетах семьи Захарченко в швейцарских банках обнаружены сотни миллионов евро

