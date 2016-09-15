В мэрии высказались о проведении гей-парада в Москве

В минувшую среду в мэрии Москвы высказались о возможности проведения гей-парада в городе.

Выяснилось, что правительство столицы в ближайшие несколько лет не намерено давать разрешения на проведение мероприятия. Как сообщает портал "Газета.Ru", ссылаясь на слова главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Алексея Майорова, в России существует закон о защите несовершеннолетних от определенной информации.

Граждане, гуляя по городу с детьми, не должны стать свидетелями гей-парада, поскольку нравственное воспитание несовершеннолетних в приоритете у департамента, уточнил Майоров.

Читайте также:

ЛГБТ-активисты хотят провести гей-парады в Севастополе, Ялте и Симферополе

Гей-парад в Киеве полицейские охранять отказались



