Издание Woman's Day представило, как бы выглядел Instagram, если бы им могли пользоваться звери. Идея понравилась новосибирским журналистам и они отправились в местный зоопарк приобщить зверей к соцсетям.

«Человечество давно «подсело» на селфи. Мы часто рискуем жизнью, чтобы сделать хорошее фото и выставляем напоказ ту часть личной жизни, которую наши предки старались скрывать. А что, если бы и у зверей так было бы?» - представили журналисты. Фантазия СМИ и в этот раз не подвела: «звериный Инстаграм» нашел своих почитателей сразу, а в соцсетях появилось новое сообщество, обсуждающее жизнь зверей.























