Мэрия: мемориальной доски Немцову в Москве не будет

Установка мемориальной доски политику Борису Немцову на месте его гибели невозможна согласно действующей нормативно-правовой базе, заявили в московской мэрии.

Согласно законодательству, мемориальную доску можно установить на месте совершения подвига или большого события, к котором не относятся убийства. Также в мэрии считают, что установка доски Борису Немцову может расколоть общество.

Кроме того, существует требование, согласно которому со дня смерти личности, чью память хотят увековечить с помощью мемориальной доски, должно пройти 10 лет.

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