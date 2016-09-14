"Лаборатория Касперского": в Google Play есть вирусное приложение

"Лаборатория Касперского" нашла вредоносное приложение Guide for Pokémon Go в официальном магазине Google Play. Жетрвами вирусной программы потенциально могут стать более полумиллиона пользователей.

"Лаборатория Касперского" не только предупреждает, но и уточняет, что в настоящее время приложение, содержавшее "троян", который мог заражать устройства Android и получать над ними полный контроль, приобретая права доступа, из Google Play удалено.

При этом в компании предостерегают: данное приложение успели скачать более 500 тысяч пользователей, и более 6 тысяч из них уже заражены - большей частью в России. Популярность программы легко объяснить успехом приложения Pokemon Gо.