Богатый банкрот: семья Владимира Груздева бросает свой бизнес

СРОЧНО
|17:18  Украина готова принять из российских тюрем 17 своих граждан |16:56  Гольцов провёл в «Артеке» урок самбо для детей |16:53  Владимир Путин поздравил Дмитрия Медведева с днем рождения |16:46  Сотрудники приемной Маркина еще не знают об его уходе из СКР |16:43  Вернула ли Россия статус великой державы? |16:25  Порошенко собирается судиться с Путиным за воду |16:23  Прорыв в дальний космос – как сверхтяжёлая задача |16:22  Хиллари Клинтон вспомнила сказку про отравление Ющенко |16:21  Озимые посадки на политическом поле |16:18  Зачем матриархат и «пятая колонна» |16:01  Сборная России по мини-футболу обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира |14:50  Чемпионат мира по футболу-2018 стал для России дороже ещё на 1,4 миллиарда |14:41  Тело бывшего ректора новосибирского ВУЗа найдено в реке |14:18  Пойманный на воровстве покупатель попытался совершить суицид в магазине |14:10  Мозякин стал лучшим бомбардиром в истории хоккейных первенств страны |13:05  Чеферин стал новым президентом УЕФА |12:49  В столовой ФК “Кубань” произошла драка с участием капитана |12:30  Платини официально покинул пост президента УЕФА |12:22  Пятнадцатилетнюю девочку пытали паяльником в Красноярске |12:02  «Ростов» потерпел разгромное поражение в дебютном матче группового турнира ЛЧ |11:57  Минфин России готовится к новому обвалу цен на нефть |10:38  В Госдуму внесен проект о праве россиян на доходы от добычи полезных ископаемых |10:22  Гимнастке Байлз лечили гиперактивность амфетамином? |08:26  Автомобиль врезался в маршрутку с пассажирами в Хабаровске |07:54  В Москве ночью смертельное ДТП произошло на МКАД |07:13  В Сунтарском районе Якутии бурый медведь задрал геолога |06:44  В Москве похоронили ветерана "Альфы" Торшина |13.09 23:02  В российском Минфине назвали, каким будет курс доллара в 2017 году |13.09 22:15  Предвыборная теледрака: Жириновский, Миронов и Хамзаев - кто кого? |13.09 21:28  В работе МЦК сегодня произошел первый сбой

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Общество

Богатый банкрот: семья Владимира Груздева бросает свой бизнес

14 сентября 2016, 17:32 [«АН-онлайн», Олег Столяров ]

Богатый банкрот: семья Владимира Груздева бросает свой бизнес
фото: twitter.com/gruzdevvladimir

Похоже, что бизнесмен и экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев готовится расстаться с ОАО «Модный континент». По информации газеты «Коммерсант», 7 сентября 2016 г. прошло внеочередное собрание акционеров «Модного континента», инициированное семьей Груздева, на котором был избран новый состав СД. Прежний состав отработал всего два месяца. Совет директоров покинули бывший генеральный директор и миноритарный акционер компании Сергей Куценко и Григорий Груздев – сын мажоритария. Как сказано в сообщении ритейлера, Григорий Груздев вышел из Совета директоров в связи с написанием им дипломной работы  (стоить отметить, что сын экс-губернатора вошел в руководящий орган в 18 лет).

Итак, впервые с 2010 г. в высшем управленческом органе компании не оказалось ни одного члена семьи Груздевых. Что же произошло и почему так быстро поменяли состав? Возможно, В. Груздев, по своему обыкновению, решил попросту «слить» свой очередной идущий ко дну бизнес-проект, не дожидаясь шумного провала.

Завсегдатай списка миллиардеров журнала Forbes Владимир Груздев, пожалуй, может считаться самым разносторонним российским олигархом. С начала 90-х годов он успел попробовать себя и в продуктовом ритейле, и в девелоперском бизнесе, и в банковском секторе. В роли депутата, губернатора, а однажды даже чуть было не стал космическим туристом. Только вот ни одно начинание г-на Груздева – будь то политическая карьера или бизнес-проект – так и не стало по-настоящему успешным. При этом самому Груздеву мифическим образом всякий раз удавалось в последнюю минуту спрыгнуть с тонущего корабля собственного бизнеса.

Впрочем, с «Модным континентом» накатанный сценарий, по-видимому, не сработает.

Фанат тигров в роли кризисного управляющего

Стремясь как можно дальше дистанцироваться от ставшего сдавать позиции своего бизнеса, Владимир Груздев, очевидно, сильно переиграл. Шутка ли, в новом Совете директоров (СД) компании не оказалось ни одного (!) человека не то чтобы связанного с ритейлом, но хотя бы имеющего должный управленческий опыт или проявившего себя на аналогичной должности в других компаниях. Исключение составляет только Александр Попов – совладелец «Модного континента», знакомый с Груздевым еще с 90- х годов. На самом деле именно Попова можно считать действительным создателем «Модного континента», именно благодаря ему компания долгое время успешно развивалась. Одно время принадлежащий компании бренд одежды Incity даже занимал 12-е место по узнаваемости среди всех одежных брендов, опережая даже таких гигантов, как H&M и Marks&Spencer.

Фигура председателя обновленного СД выглядит весьма показательно – это некий Сергей Лобашков. По образованию инженер-механик, профессиональный путь которого ограничился краткосрочной карьерой  в администрации президента РФ в 2012 г. и в АНО «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра» в 2014-м. Но, несмотря на ничем не впечатляющее последнее официальное место работы и отсутствие официального дохода за последние 20 лет, г-н Лобашков смог стать владельцем хорошей недвижимости в д. Глухово на Ильинском шоссе и дорогого автомобиля Toyota Land Cruiser 200, базовая модель которой продается от 4 млн рублей. Возможно, он уже успел получить аванс за будущее «руководство» СД «Модного континента»?

В СД вошел старый друг Груздева Сергей Кириленко. Кто он, представитель семьи на СД или, может быть, будущий «владелец» или «номинальный держатель» акций МК? Особенно с учетом того, что, по информации из неназванных источников, Кириленко лично и через Русский ипотечный банк (Кириленко – председатель правления) является кредитором «Модного континента». Зачем Кириленко кредитует компанию, учитывая ее финансовые трудности? Возможно, кредит выдавался в преддверии какой-то сделки? Зачем занятому (председатель правления банка, совладелец сети «Кофемания»), богатому человеку участие в СД испытывающей трудности компании? Кстати, по неподтвержденной информации, Сергей Кириленко в ближайшее время выкупит долю семьи Груздевых в «Модном континенте».

Не исключено, что Кириленко в качестве возможного покупателя идущего ко дну актива был выбран Груздевым не случайно. Например, по информации газеты «Совершенно секретно», именно Кириленко на сегодняшний день является номинальным владельцем девелоперской компании «Инвесттраст», реализующей крупные проекты в Новой Москве, где семья Груздева владеет почти 1 тыс. гектаров.

Кириленко также является партнером Александра Занадворова по Собинбанку, с которым Груздев познакомился еще в 90-е годы. Также был партнером по банку «Финсервис». Можно предположить, что покупка акций «Модного континента» и членство в Совете директоров тонущей компании – расплата за некие обязательства, накопившиеся у Кириленко перед Груздевым за годы партнерства.

Хочется отметить, что схему продажи акций загибающейся компании своему партнеру Груздев использует постоянно. Так было с сетью магазинов «Седьмой континент» и «Мосмарт». Что интересно: партнер при этом еще и выплачивает Груздеву немалые суммы. Зачем?

Между тем всего три года назад «Модный континент» был весьма преуспевающей компанией: выручка в 2012 г. составила 8,5 млрд рублей. А сеть магазинов Incity состояла из 370 магазинов, расположенных в 50 городах России, как писал Forbes.

С наступлением кризиса, компания начала испытывать финансовые трудности, и найти инвестора или покупателя бизнеса, конечно, задача не из простых. Только вот каким образом решить проблемы компании сможет любящий тигров инженер-механик, непонятно.

От прилавка до парламента

Свои первые шаги в бизнесе Владимир Груздев начал делать еще в далекие 90-е годы. Он начинал в качестве управляющего валютных магазинов «Олби-Дипломат», принадлежавших банкиру Олегу Бойко. Но вскоре Груздев решает поменять одного друга-банкира на другого: в середине 90-х он сходится с Александром Занадворовым, совладельцем «Собинбанка» и ТК «Охотный ряд» на Манежной площади. Подружиться с Занадворовым Груздеву удалось благодаря старым связям в структурах бывшего КГБ (Груздев – выпускник знаменитого института Андропова). С помощью влиятельных чекистов Груздев помогает Занадворову отбиться от наездов кавказцев. Позднее, в 2002 г., Занадворов станет партнером Груздева в сети магазинов «Седьмой континент». Новый партнер впоследствии пригодится Груздеву, чтобы скинуть на него загибающийся бизнес, да еще и с финансовой выгодой для себя.

Но в 1994 г. – когда Груздев только основал сеть – дела почти сразу пошли в гору, ведь сеть развивалась фактически в отсутствие конкуренции. Поначалу Груздев даже всерьез позиционировал свои магазины в премиум- сегменте. С приходом на рынок сильных зарубежных игроков, а также развитием отечественного ритейла «Седьмой континент» постепенно начинает сдавать позиции. Впрочем, к концу 90-х стремительно разбогатевшему Груздеву было уже не до продуктовых магазинов, он решает попробовать себя в политике.

Первую попытку попасть в Госдуму он предпринял еще в 1995 г., но она провалилась. В кризис 1998–1999 гг. Груздев входит в команду экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и, по слухам, даже оказывает финансовую поддержку партии тогдашнего столичного мэра – «Отечество – вся Россия». Баллотироваться в Госдуму по партийному списку столичный градоначальник предлагает ему лично. Но Груздев, видимо, заранее почувствовав ветер политических перемен, отказывается. Другими словами, попросту «сливает» некогда удобного ему высокопоставленного политика.

В 2001 г. Груздев избирается в Мосгордуму, а в Госдуму ему удается попасть только в 2003 году.

Партнерство по-груздевски: отжать и слить

К кризису 2008 г. «Седьмой континент» погрязает в многомиллиардных долгах. Но, по официальной версии, Владимир Груздев расстался с этим активом еще в 2007 г., продав свою долю партнеру Александру Занадворову. В отраслевом сообществе, впрочем, все были уверены, что сделка была фиктивной.

Спустя несколько лет эта информация нашла косвенное подтверждение. В 2008 г. Занадворов оказывается не в состоянии расплатиться по кредиту Deutsche Bank, который он брал как раз на то, чтобы выкупить у Груздева его долю в компании. Через свой инвестиционный фонд Груздев приходит на помощь старому другу, а заодно возвращает себе 10% акции торговой сети. Однако окончательно выправить положение «Седьмого континента» так и не удалось.

Впрочем, Груздев, похоже, не особенно и стремился. В 2009 г. он спешно избавляется от еще одного своего загибающегося актива – 25,5% банка «Финсервис». Изначально банк «Финсервис» был совместным детищем «Собинбанка», принадлежавшего Занадворову, и «Седьмого континента». Ритейл оказался на грани банкротства, а банк партнера санирован Газэнергопромбанком.

Еще одной пробой пера в ритейле для Груздева стало участие в 2002 г. в сети гипермаркетов ООО «Мосмарт» совместно с владельцем ООО «Гиперцентр» Михаилом Безелянским. Первый магазин будущей сети открывается в 2003 г., и изначально партнеры планируют увеличить оборот новой сети в 10 раз за два года. Однако Безелянский, видимо, быстро понимает, что Груздев не нацелен на развитие бизнеса, и пытается расстаться с ним. Но сделать это оказывается не так-то просто: выкупать свою долю Безелянскому пришлось за 25 млн долларов. И это при том, что на старте проекта Груздев вложил в бизнес всего 1 млн долларов. В результате «Мосмарт» погрязает в долгах, и кризис 2008 г. пережить ему уже не удается.

Прибыль от провала

Губернатором Тульской области Владимир Груздев становится летом 2011 года. Причем на губернаторский пост он попадает как «человек Медведева», занимавшего тогда должность президента.

В регионе он поначалу разворачивает кипучую деятельность. Так, именно при Груздеве был реконструирован центральный тульский парк, восстановлена колокольня в тульском Кремле. Кроме того, новоиспеченный губернатор реанимирует местную футбольную команду, а также за свой счет закупает и устанавливает 100 типовых детских площадок. Каждую из них украшает надпись о том, что это личный подарок губернатора жителям. Прием, кстати, уже использованный в ЮАО Москвы, когда Груздев в очередной раз избирался в депутаты.

Но за красивыми и громкими акциями не последовало действительной губернаторской работы. Одно дело – вывести местную команду в Премьер-лигу и установить качели во дворе, другое – сформировать команду грамотных управленцев, готовых проводить успешную экономическую политику.

По информации Forbes, именно кадровый вопрос, как считают аналитики, подвел Груздева на посту губернатора. Оно и не удивительно: на ключевые посты в области назначались преимущественно молодые женщины, в основном, из модных гламурных тусовок. А какой-нибудь молодой мальчик, бывший у Груздева помощником в Госдуме, тут же становился руководителем министерства. Уж не по этому ли принципу на должность председателя Совета директоров в «Модном континенте» был недавно избран любитель амурских тигров?

Губернаторство Груздева, как и многие его проекты, по факту оказалось провальным. Но шумной отставки не последовало. В феврале этого года Груздев оставляет кресло губернатора по собственному желанию. Официальная причина – «по семейным обстоятельствам».

Тульская история, впрочем, хотя и закончилась бесславно, но опять же помогла Груздеву приумножить свое личное состояние. По сообщениям СМИ, губернаторство обогатило семью Груздевых как минимум на 1,6 млрд рублей. Эти деньги якобы удалось заработать благодаря офшору Kensington Gore Sirgun Finance, связанному со строительным бизнесом, контролируемым Груздевым.

Впрочем, «отжать» немного у партнеров по бизнесу или, как в данном случае, у вверенного в управление региона – фирменный стиль Груздева. Кстати, за время своего губернаторства Груздеву удалось подняться в списке Forbes с 89-го аж на 68-е место.

Тульской области, правда, никуда благодаря Груздеву подняться не удалось. Впрочем, как и «Седьмому континенту», и банку «Финсервис», и «Мосмарту», и «Модному континенту». Но здесь, как говорится, смотря что считать провалом. Очевидно, что для Владимира Груздева провал в бизнесе вовсе не означает провал в личных финансах.

Читайте также:

Другие новости по теме «Общество»

См. все новости дня

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"



Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Армия

Морпехи Китая и России уничтожили незаконные бандформирования

Морпехи Китая и России уничтожили незаконные бандформирования

Военнослужащие морской пехоты России и Китая при поддержке бронетехники освободили опорный пункт, захваченный условными террористами. Такова была задача совместных учений морских пехотинцев Китая и России.

//Экономика

В Госдуму внесен проект о праве россиян на доходы от добычи полезных ископаемых

В Госдуму внесен проект о праве россиян на доходы от добычи полезных ископаемых

Группа депутатов внесла в Государственную Думу РФ законопроект, который дает право гражданам России на получение части доходов федерального бюджета от добычи полезных ископаемых на территории страны.

//Общество

Стало известно, почему Маркин ушел из СКР

Стало известно, почему Маркин ушел из СКР

Владимир Маркин покидает должность официального представителя СК России из-за "достижения предельно возможного возраста для пребывания на посту госслужащего". В ноябре он отметит 60-летний юбилей.

//Политика

Владимир Путин поздравил Дмитрия Медведева с днем рождения

Владимир Путин поздравил Дмитрия Медведева с днем рождения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев получил поздравления от президента страны Владимира Путина. Соответствующий вопрос пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову задали журналисты.

//Общество

Сбербанк рассказал о дальнейшей судьбе миллиардов полковника Захарченко

Сбербанк рассказал о дальнейшей судьбе миллиардов полковника Захарченко

Валюта, которую правоохранители нашли у полковника МВД Дмитрия Захарченко, будет храниться в банке. Кто перевезет деньги и в какую конкретно финансово-кредитную организацию их положат, пока не сообщается.

//Наука

На российском острове нашли неизвестный вид почвы

На российском острове нашли неизвестный вид почвы

В ходе экспедиции на остров Матуа (Большая Курильская гряда) исследователями был обнаружен новый, не встречавшийся прежде в России вид почвы, сообщил СМИ руководитель научной группы, посетившей остров.

//Культура

Эрмитаж назвали лучшим музеем Европы

Эрмитаж назвали лучшим музеем Европы

Лучшим музеем Европы Эрмитаж признали туристы в ходе голосования на сайте TripAdvisor. В мировом рейтинге Эрмитаж занимает третью позицию после музея Метрополитен и Художественного института Чикаго.

//Шоу-бизнес

Яна Рудковская и Евгений Плющенко ждут дочку?

Яна Рудковская и Евгений Плющенко ждут дочку?

Известный продюсер Яна Рудковская появилась на светском мероприятии в наряде свободного кроя. Фотография супруги знаменитого фигуриста Евгения Плющенко в просторном наряде облетела интернет.

//Спорт

Чеферин стал новым президентом УЕФА

Чеферин стал новым президентом УЕФА

Глава Футбольного союза Словении стал новым, седьмым по счёту президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сменив на этом счету отстранённого от футбольной деятельности Мишеля Платини.

//Общество

Антонио Бандерас пожертвовал российским детям-сиротам 2 миллиона рублей

Антонио Бандерас пожертвовал российским детям-сиротам 2 миллиона рублей

Голливудский актер Антонио Бандерас 14 сентября передал чек на два миллиона рублей благотворительному фонду Натальи Водяновой "Обнаженные сердца". Чек был передан на презентации нового парфюма.

//В мире

Врач сборной США по гимнастике - сексуальный насильник?

Врач сборной США по гимнастике - сексуальный насильник?

Бывший врач сборной США по спортивной гимнастике обвиняется в секс-насилии в отношении двух несовершеннолетних спортсменок команды. В Федерации спортивной гимнастики США знали о преступлениях доктора.

//Новости ADWILE

//Общество

Богатый банкрот: семья Владимира Груздева бросает свой бизнес

Богатый банкрот: семья Владимира Груздева бросает свой бизнес

Экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев, похоже, готовится расстаться с ОАО «Модный континент». Впервые с 2010 года в совете директоров компании не оказалось ни одного члена семьи Груздевых.

//Политика

Украина готова принять из российских тюрем 17 своих граждан

Украина готова принять из российских тюрем 17 своих граждан

Украина подготовила соответствующие гарантии, чтобы принять 17 своих граждан, которые отбывают наказание в исправительных учреждениях Республики Крым. Об этом заявил СМИ представитель украинской стороны.

//В мире

В Германии среди мигрантов нашли трёх террористов

В Германии среди мигрантов нашли трёх террористов

Сразу трое молодых мигрантов задержаны германской полицией по подозрению в работе на запрещённую в России группировку «Исламское государство». Их считают членами «спящей ячейки» террористов, ждущей команды.

//В мире

Ученые нашли ключ от наркотической зависимости

Ученые нашли ключ от наркотической зависимости

Ученые из Центра здоровья мозга Техасского университета в ходе масштабных исследований сделали простой вывод: курильщику (или наркоману) прежде всего необходимо верить, что в сигарете есть никотин.

//Спорт

Гольцов провёл в «Артеке» урок самбо для детей

Гольцов провёл в «Артеке» урок самбо для детей

Чемпион России и Европы по боевому самбо, чемпион мира по ММА Денис Гольцов провёл урок по самбо в крымском пионерском лагере «Артек». Занятие прошло в рамках федерального проекта «Самбо в школу».

//Политика

Сотрудники приемной Маркина еще не знают об его уходе из СКР

Сотрудники приемной Маркина еще не знают об его уходе из СКР

Владимир Маркин уходит из Следственного Комитета России. Об этом сообщил «Лайф». По данным ресурса, официальный представитель ведомства собирался уйти из СКР еще год назад. Радио «Комсомольская правда» удалось связаться с приемной Владимира Маркина. Подробнее об этом рассказала сотрудница приемной.

//новости MIXADVERT.com

//Политика

Вернула ли Россия статус великой державы?

Вернула ли Россия статус великой державы?

После заключения Москвой сирийской сделки с Вашингтоном английские и американские СМИ начали признавать: «Россия вновь становится великой державой». Наша страна «сможет подняться до былого статуса сверхдержавы».

//Армия

Россия формирует новую армию на границе с Украиной

Россия формирует новую армию на границе с Украиной

Министерство обороны России объявило о создании новой общевойсковой армии и 150 мотострелковой дивизии на юго-западном направлении границы. Об этом заявил журналистам начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

//Политика

Порошенко собирается судиться с Путиным за воду

Порошенко собирается судиться с Путиным за воду

Теперь ещё и за воду вокруг Крыма собирается судиться МИД Украины с Россией. Президент Порошенко поручил своим дипломатам готовить иск по поводу якобы нарушения Конвенции ООН по морскому праву.

//Политика

Прорыв в дальний космос – как сверхтяжёлая задача

Прорыв в дальний космос – как сверхтяжёлая задача

Роскосмос объявил, что приступает к созданию новой сверхтяжёлой ракеты-носителя (СТРН). Зачем? В стране кризис, а тут траты миллиардов бюджетных средств на ракету для полётов к Луне. Итак – зачем?

//Политика

Хиллари Клинтон вспомнила сказку про отравление Ющенко

Хиллари Клинтон вспомнила сказку про отравление Ющенко

Сказка про отравление диоксином Виктора Ющенко помогла ему выиграть в 2004 г. президентские выборы на Украине. Сейчас по этому же пути решили пойти в избирательном штабе Хиллари Клинтон.

//Политика

Озимые посадки на политическом поле

Озимые посадки на политическом поле

«Цыплят по осени считают» – похоже, этот выборный озимый сезон будет очень богат на политические отставки, посадки и всходы. Как говорят осведомлённые источники, в Кремле уже нарисована новая политическая карта страны.

//Новости партнеров

//Общество

СМИ разведали новое место работы Маркина

СМИ разведали новое место работы Маркина

Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, после того, как покинет свой пост, может пойти работать в компанию "Русгидро". Маркину прочат должность заместителя гендиректора.

//Политика

Зачем матриархат и «пятая колонна»

Зачем матриархат и «пятая колонна»

В воскресенье – выборы в Госдуму. Все соцопросы говорят, что интерес к ним со стороны почти ста миллионов избирателей сильным назвать нельзя. Тот же набор партий, та же дежурная рыбалка президента с премьером. Те же лица на теледебатах, слушать которые без бутылки невозможно – такие они скучные. Но интрига всё же есть. В Госдуме должна появиться «пятая колонна».

//Общество

В Нидерландах все жители хотят стать донорами органов

В Нидерландах все жители хотят стать донорами органов

Палата представителей голландского парламента (Вторая Палата) проголосовала за пакет законов, вызывавший множество споров, потому что он автоматически делает всех граждан государства донорами органов.

//Спорт

Сборная России по мини-футболу обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира

Сборная России по мини-футболу обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира

Сборная РФ по мини-футболу досрочно обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира, набрав шесть очков в первых двух матчах. Независимо от результата последней игры, россияне не опустятся ниже второго места.

//Происшествия

В Подмосковье сошли с рельсов два грузовых вагона

В Подмосковье сошли с рельсов два грузовых вагона

На Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) движение электропоездов временно приостановлено из-за схода двух грузовых вагонов в районе станции Очаково, сообщает 14 сентября управление МЖД.

//Криминал

Наркодилерша из Хакасии обменяла дозу на живого поросёнка

Наркодилерша из Хакасии обменяла дозу на живого поросёнка

В Хакасии продавщица подрабатывала распространением синтетических наркотиков. В качестве оплаты брала не только деньги, но и "натуру". Ее взяли с поличным - она обменивала дозу наркотика на живого поросенка.

//Общество

Невесты для Путина оказались фальшивыми

Невесты для Путина оказались фальшивыми

"Невесты", с которыми на Красной площади сфотографировался президент РФ Владимир Путин, оказались ненастоящими. Все девушки - профессиональные участницы рекламных съемок и разных мероприятий.

//В мире

Компания Uber запустила в США беспилотное такси

Компания Uber запустила в США беспилотное такси

Первые таксомоторы, управляемые автопилотом, вышли на улицы города Питтсбург (штат Пенсильвания, США) 14 сентября. Беспилотники запустила компания Uber, первыми пассажирами стали журналисты.

//Общество

Горбачев отказался от поездки в Прагу по рекомендации врачей

Горбачев отказался от поездки в Прагу по рекомендации врачей

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбчев отказался от поездки в Прагу на международную конференцию, посвященную безопасности, по рекомендации врачей и проинформировал об отказе организаторов.

//Спорт

Чемпионат мира по футболу-2018 стал для России дороже ещё на 1,4 миллиарда

Чемпионат мира по футболу-2018 стал для России дороже ещё на 1,4 миллиарда

Расходы на подготовку к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в России выросли на 1,4 млрд рублей. В соответствии с последними изменениями, на программу потратят 619 млрд 670,5 млн рублей.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры