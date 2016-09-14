Богатый банкрот: семья Владимира Груздева бросает свой бизнес

Похоже, что бизнесмен и экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев готовится расстаться с ОАО «Модный континент». По информации газеты «Коммерсант», 7 сентября 2016 г. прошло внеочередное собрание акционеров «Модного континента», инициированное семьей Груздева, на котором был избран новый состав СД. Прежний состав отработал всего два месяца. Совет директоров покинули бывший генеральный директор и миноритарный акционер компании Сергей Куценко и Григорий Груздев – сын мажоритария. Как сказано в сообщении ритейлера, Григорий Груздев вышел из Совета директоров в связи с написанием им дипломной работы (стоить отметить, что сын экс-губернатора вошел в руководящий орган в 18 лет).

Итак, впервые с 2010 г. в высшем управленческом органе компании не оказалось ни одного члена семьи Груздевых. Что же произошло и почему так быстро поменяли состав? Возможно, В. Груздев, по своему обыкновению, решил попросту «слить» свой очередной идущий ко дну бизнес-проект, не дожидаясь шумного провала.

Завсегдатай списка миллиардеров журнала Forbes Владимир Груздев, пожалуй, может считаться самым разносторонним российским олигархом. С начала 90-х годов он успел попробовать себя и в продуктовом ритейле, и в девелоперском бизнесе, и в банковском секторе. В роли депутата, губернатора, а однажды даже чуть было не стал космическим туристом. Только вот ни одно начинание г-на Груздева – будь то политическая карьера или бизнес-проект – так и не стало по-настоящему успешным. При этом самому Груздеву мифическим образом всякий раз удавалось в последнюю минуту спрыгнуть с тонущего корабля собственного бизнеса.

Впрочем, с «Модным континентом» накатанный сценарий, по-видимому, не сработает.

Фанат тигров в роли кризисного управляющего

Стремясь как можно дальше дистанцироваться от ставшего сдавать позиции своего бизнеса, Владимир Груздев, очевидно, сильно переиграл. Шутка ли, в новом Совете директоров (СД) компании не оказалось ни одного (!) человека не то чтобы связанного с ритейлом, но хотя бы имеющего должный управленческий опыт или проявившего себя на аналогичной должности в других компаниях. Исключение составляет только Александр Попов – совладелец «Модного континента», знакомый с Груздевым еще с 90- х годов. На самом деле именно Попова можно считать действительным создателем «Модного континента», именно благодаря ему компания долгое время успешно развивалась. Одно время принадлежащий компании бренд одежды Incity даже занимал 12-е место по узнаваемости среди всех одежных брендов, опережая даже таких гигантов, как H&M и Marks&Spencer.

Фигура председателя обновленного СД выглядит весьма показательно – это некий Сергей Лобашков. По образованию инженер-механик, профессиональный путь которого ограничился краткосрочной карьерой в администрации президента РФ в 2012 г. и в АНО «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра» в 2014-м. Но, несмотря на ничем не впечатляющее последнее официальное место работы и отсутствие официального дохода за последние 20 лет, г-н Лобашков смог стать владельцем хорошей недвижимости в д. Глухово на Ильинском шоссе и дорогого автомобиля Toyota Land Cruiser 200, базовая модель которой продается от 4 млн рублей. Возможно, он уже успел получить аванс за будущее «руководство» СД «Модного континента»?

В СД вошел старый друг Груздева Сергей Кириленко. Кто он, представитель семьи на СД или, может быть, будущий «владелец» или «номинальный держатель» акций МК? Особенно с учетом того, что, по информации из неназванных источников, Кириленко лично и через Русский ипотечный банк (Кириленко – председатель правления) является кредитором «Модного континента». Зачем Кириленко кредитует компанию, учитывая ее финансовые трудности? Возможно, кредит выдавался в преддверии какой-то сделки? Зачем занятому (председатель правления банка, совладелец сети «Кофемания»), богатому человеку участие в СД испытывающей трудности компании? Кстати, по неподтвержденной информации, Сергей Кириленко в ближайшее время выкупит долю семьи Груздевых в «Модном континенте».

Не исключено, что Кириленко в качестве возможного покупателя идущего ко дну актива был выбран Груздевым не случайно. Например, по информации газеты «Совершенно секретно», именно Кириленко на сегодняшний день является номинальным владельцем девелоперской компании «Инвесттраст», реализующей крупные проекты в Новой Москве, где семья Груздева владеет почти 1 тыс. гектаров.

Кириленко также является партнером Александра Занадворова по Собинбанку, с которым Груздев познакомился еще в 90-е годы. Также был партнером по банку «Финсервис». Можно предположить, что покупка акций «Модного континента» и членство в Совете директоров тонущей компании – расплата за некие обязательства, накопившиеся у Кириленко перед Груздевым за годы партнерства.

Хочется отметить, что схему продажи акций загибающейся компании своему партнеру Груздев использует постоянно. Так было с сетью магазинов «Седьмой континент» и «Мосмарт». Что интересно: партнер при этом еще и выплачивает Груздеву немалые суммы. Зачем?

Между тем всего три года назад «Модный континент» был весьма преуспевающей компанией: выручка в 2012 г. составила 8,5 млрд рублей. А сеть магазинов Incity состояла из 370 магазинов, расположенных в 50 городах России, как писал Forbes.

С наступлением кризиса, компания начала испытывать финансовые трудности, и найти инвестора или покупателя бизнеса, конечно, задача не из простых. Только вот каким образом решить проблемы компании сможет любящий тигров инженер-механик, непонятно.

От прилавка до парламента

Свои первые шаги в бизнесе Владимир Груздев начал делать еще в далекие 90-е годы. Он начинал в качестве управляющего валютных магазинов «Олби-Дипломат», принадлежавших банкиру Олегу Бойко. Но вскоре Груздев решает поменять одного друга-банкира на другого: в середине 90-х он сходится с Александром Занадворовым, совладельцем «Собинбанка» и ТК «Охотный ряд» на Манежной площади. Подружиться с Занадворовым Груздеву удалось благодаря старым связям в структурах бывшего КГБ (Груздев – выпускник знаменитого института Андропова). С помощью влиятельных чекистов Груздев помогает Занадворову отбиться от наездов кавказцев. Позднее, в 2002 г., Занадворов станет партнером Груздева в сети магазинов «Седьмой континент». Новый партнер впоследствии пригодится Груздеву, чтобы скинуть на него загибающийся бизнес, да еще и с финансовой выгодой для себя.

Но в 1994 г. – когда Груздев только основал сеть – дела почти сразу пошли в гору, ведь сеть развивалась фактически в отсутствие конкуренции. Поначалу Груздев даже всерьез позиционировал свои магазины в премиум- сегменте. С приходом на рынок сильных зарубежных игроков, а также развитием отечественного ритейла «Седьмой континент» постепенно начинает сдавать позиции. Впрочем, к концу 90-х стремительно разбогатевшему Груздеву было уже не до продуктовых магазинов, он решает попробовать себя в политике.

Первую попытку попасть в Госдуму он предпринял еще в 1995 г., но она провалилась. В кризис 1998–1999 гг. Груздев входит в команду экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и, по слухам, даже оказывает финансовую поддержку партии тогдашнего столичного мэра – «Отечество – вся Россия». Баллотироваться в Госдуму по партийному списку столичный градоначальник предлагает ему лично. Но Груздев, видимо, заранее почувствовав ветер политических перемен, отказывается. Другими словами, попросту «сливает» некогда удобного ему высокопоставленного политика.

В 2001 г. Груздев избирается в Мосгордуму, а в Госдуму ему удается попасть только в 2003 году.

Партнерство по-груздевски: отжать и слить

К кризису 2008 г. «Седьмой континент» погрязает в многомиллиардных долгах. Но, по официальной версии, Владимир Груздев расстался с этим активом еще в 2007 г., продав свою долю партнеру Александру Занадворову. В отраслевом сообществе, впрочем, все были уверены, что сделка была фиктивной.

Спустя несколько лет эта информация нашла косвенное подтверждение. В 2008 г. Занадворов оказывается не в состоянии расплатиться по кредиту Deutsche Bank, который он брал как раз на то, чтобы выкупить у Груздева его долю в компании. Через свой инвестиционный фонд Груздев приходит на помощь старому другу, а заодно возвращает себе 10% акции торговой сети. Однако окончательно выправить положение «Седьмого континента» так и не удалось.

Впрочем, Груздев, похоже, не особенно и стремился. В 2009 г. он спешно избавляется от еще одного своего загибающегося актива – 25,5% банка «Финсервис». Изначально банк «Финсервис» был совместным детищем «Собинбанка», принадлежавшего Занадворову, и «Седьмого континента». Ритейл оказался на грани банкротства, а банк партнера санирован Газэнергопромбанком.

Еще одной пробой пера в ритейле для Груздева стало участие в 2002 г. в сети гипермаркетов ООО «Мосмарт» совместно с владельцем ООО «Гиперцентр» Михаилом Безелянским. Первый магазин будущей сети открывается в 2003 г., и изначально партнеры планируют увеличить оборот новой сети в 10 раз за два года. Однако Безелянский, видимо, быстро понимает, что Груздев не нацелен на развитие бизнеса, и пытается расстаться с ним. Но сделать это оказывается не так-то просто: выкупать свою долю Безелянскому пришлось за 25 млн долларов. И это при том, что на старте проекта Груздев вложил в бизнес всего 1 млн долларов. В результате «Мосмарт» погрязает в долгах, и кризис 2008 г. пережить ему уже не удается.

Прибыль от провала

Губернатором Тульской области Владимир Груздев становится летом 2011 года. Причем на губернаторский пост он попадает как «человек Медведева», занимавшего тогда должность президента.

В регионе он поначалу разворачивает кипучую деятельность. Так, именно при Груздеве был реконструирован центральный тульский парк, восстановлена колокольня в тульском Кремле. Кроме того, новоиспеченный губернатор реанимирует местную футбольную команду, а также за свой счет закупает и устанавливает 100 типовых детских площадок. Каждую из них украшает надпись о том, что это личный подарок губернатора жителям. Прием, кстати, уже использованный в ЮАО Москвы, когда Груздев в очередной раз избирался в депутаты.

Но за красивыми и громкими акциями не последовало действительной губернаторской работы. Одно дело – вывести местную команду в Премьер-лигу и установить качели во дворе, другое – сформировать команду грамотных управленцев, готовых проводить успешную экономическую политику.

По информации Forbes, именно кадровый вопрос, как считают аналитики, подвел Груздева на посту губернатора. Оно и не удивительно: на ключевые посты в области назначались преимущественно молодые женщины, в основном, из модных гламурных тусовок. А какой-нибудь молодой мальчик, бывший у Груздева помощником в Госдуме, тут же становился руководителем министерства. Уж не по этому ли принципу на должность председателя Совета директоров в «Модном континенте» был недавно избран любитель амурских тигров?

Губернаторство Груздева, как и многие его проекты, по факту оказалось провальным. Но шумной отставки не последовало. В феврале этого года Груздев оставляет кресло губернатора по собственному желанию. Официальная причина – «по семейным обстоятельствам».

Тульская история, впрочем, хотя и закончилась бесславно, но опять же помогла Груздеву приумножить свое личное состояние. По сообщениям СМИ, губернаторство обогатило семью Груздевых как минимум на 1,6 млрд рублей. Эти деньги якобы удалось заработать благодаря офшору Kensington Gore Sirgun Finance, связанному со строительным бизнесом, контролируемым Груздевым.

Впрочем, «отжать» немного у партнеров по бизнесу или, как в данном случае, у вверенного в управление региона – фирменный стиль Груздева. Кстати, за время своего губернаторства Груздеву удалось подняться в списке Forbes с 89-го аж на 68-е место.

Тульской области, правда, никуда благодаря Груздеву подняться не удалось. Впрочем, как и «Седьмому континенту», и банку «Финсервис», и «Мосмарту», и «Модному континенту». Но здесь, как говорится, смотря что считать провалом. Очевидно, что для Владимира Груздева провал в бизнесе вовсе не означает провал в личных финансах.

Читайте также:

Другие новости по теме «Общество»

См. все новости дня