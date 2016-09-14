Антонио Бандерас пожертвовал российским детям-сиротам 2 миллиона рублей

Голливудский актер Антонио Бандерас 14 сентября передал чек на два миллиона рублей благотворительному фонду Натальи Водяновой "Обнаженные сердца". Чек был передан на презентации нового парфюма.

Голливудская звезда представил в столице свой новый парфюм и особо отметил, что все, кто в течение трех месяцев покупали его одеколон, участвовали в благотворительно акции: определенный процент от суммы покупки шел в фонд Натальи Водяновой.

Бандерас поведал журналистам, что познакомился с Водяновой на ужине в Лос-Анджелесе несколько лет назад. Наталья подкупила актера тем, что честно сообщила кинозвезде, что его любит… бабушка супермодели. Так началось сотрудничество Бандераса и фонда, который создала Водянова, и актер этим сотрудничеством очень гордится.

Актер и меценат приехал в Москву, чтобы представить свою выставку "Women in Gold".