В Кирове появится стела, посвященная ликвидаторам химоружия

Она будет установлена в сквере на улице Ломоносова. Памятник появится в Кировской области не случайно: сотрудники объекта «Марадыковский» внесли большой вклад в дело уничтожения запасов боевых веществ.

Сейчас завод практически завершил свою работу, в будущем предприятие будет перепрофилировано, чем займутся бывшие уничтожители химического оружия, пока не ясно.

Инициатором установки стелы стала общественная организация «Чистая планета». Она предложила депутатом кировской гордумы увековечить память сотрудников «Марадыковского» и те согласились.

Торжественное открытие стелы состоится завтра утром, в 11 часов. Начнется оно с освещения памятника служителями Вятской епархии. В мероприятии примут участе первые лица города и области, а также ветераны.