В Нидерландах все жители хотят стать донорами органов

Палата представителей голландского парламента (Вторая Палата) проголосовала за пакет законов, вызывавший множество споров, потому что он автоматически делает всех граждан государства донорами органов.

Если этот пакет законов одобрит Первая палата (Сенат) и его подпишет король, то все жители страны будут считаться донорами. Чтобы избежать донорства, необходимо будет специально попросить внести свое имя в список «отказников».

Из 150 депутатов за законопроект проголосовали 75 человек, а против - 74 человека, так что проект остается спорным.

Инициатор законопроекта - представительница партии "Демократы-66" Пиа Дейкстра. Документ поддержала Партия труда, "Демократы-66", "50 плюс", Социалистическая партия, "Зеленые левые" и семь депутатов от Народной партии за свободу и демократию (НПСД).

По мнению инициаторов закона, такая система позволит получить больше органов для трансплантации. В Нидерландах от недостатка донорских органов ежегодно умирает около 150 человек.