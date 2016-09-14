СМИ разведали новое место работы Маркина

Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, после того, как покинет свой пост, может пойти работать в компанию "Русгидро".

Как сообщает "Лента.ру" со ссылкой на источники, Маркин может занять должность заместителя гендиректора "Русгидро" по связям с общественностью и органами госвласти.

Напомним, Владимир Маркин покидает должность официального представителя Следственного комитета России из-за "достижения предельно возможного возраста для пребывания на посту госслужащего". Сроки полномочий Маркина на этом посту продлеваться не будут.