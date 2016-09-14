Администрация города Кирова не заплатит МУПП «Гордормостстрой» за работу

Специалисты городского управления благоустройства и транспорта зафиксировало, что предприятие некачественно выполнило свою работу. Дело в том, что рабочие засыпали ямы на проезжей части в дождь.

А значит, дорога в микрорайоне города Кирова Победилово отремонтирована некачественно, с грубым нарушением технологии.

На утренней планерке в городской администрации руководителю МУПП «Гордормостстрой» было заявлено, что эта работа не будет считаться выполненной, а значит, за нее не заплатят. Более того, помимо финансового «наказания» организации, будет оштрафован и ее руководитель.

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