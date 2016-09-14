Невесты для Путина оказались фальшивыми

"Невесты", с которыми на Красной площади сфотографировался президент РФ Владимир Путин, оказались ненастоящими. Все девушки - профессиональные участницы рекламных съемок и разных мероприятий.

Напомним, фотографии, о которых идет речь, появились на страницах в социальных сетях модели Евгении Коноваловой. В комментариях, которые позже были удалены, на вопрос о том, как она там оказалась, Евгения ответила:"Выступление".

При этом из профиля Евгении становится ясно, что для нее это действительно работа: она часто выкладывает свои фотографии с разных мероприятий и регулярно ищет "красоток для рекламных съемок, шоурумов, показов, мероприятий".

Другая "невеста" - Людмила Василянская - тоже выложила пресловутые фотографии. В одной из своих записей она также выложила видео, на котором видно, как проходила генеральная репетиция Дня города.