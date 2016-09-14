Кто виноват и что делать?

Похоже, сколько существует наше государство, столько и висят над ним, словно дамоклов меч, эти два незамысловатых вопроса, ответов на которые, однако, до сих пор как не было, так и нет... Точнее: виноватые вроде бы и есть, но вместе с тем их вроде бы как и нет. Вроде бы и знаем, что делать, но по прошествии очередного периода времени вдруг выясняется, что результат от наших усилий – иллюзорный. Так в чём же дело?

Может быть, ответы на эти вопросы невозможно найти? «Но природа наделила наш разум неустанным стремлением искать ответы, и это занятие является не иначе, как одним из важнейших дел разума». (И. Кант. «Критика чистого разума»). Уже поэтому вряд ли было бы разумным перестать этим заниматься.

Попробую и я их поискать, а вдруг получится...

Начну с того, что само по себе государство российское является во всех смыслах самодостаточным. В мире число таких стран можно пересчитать по пальцам. В самом деле: есть огромные просторы, несметные природные ресурсы, выгодное географическое положение, людской и научный потенциал (и многое другое), однако, чего­то явно не хватает для того, чтобы обеспечить высокий уровень экономики, конкурентоспособность страны и на этой основе комфортную и стабильную жизнь своим гражданам.

Сегодня среди двадцатки стран Россия занимает предпоследнее место по размеру минимальной заработной платы. Ниже нас только Индия, там 64 доллара МРОТ. У нас чуть больше, но тоже менее 100 долларов. Для сравнения в Германии – 1400 евро, во Франции – 1100 евро. Перечень наших «достижений» в этом ряду можно было бы продолжить, но усугублять не будем...

Здесь хотелось бы сделать два замечания:

1. Уже вошло в традицию, что как только очередная правящая элита приходит к власти, она все силы бросает на то, чтобы поддержать свой авторитет с одной целью – как можно дольше удержаться в седле. И это вместо того, чтобы действовать не только в своих интересах... Чрезмерное внимание уделяется манипуляции общественным сознанием вместо того, чтобы готовить (его же) к назревшим реформам. По Дарвину «выживает только тот, кто способен изменяться». Это относится и к системе власти.

Граждане, как правило, отодвигаются с помощью разных уловок подальше от принимаемых жизненно важных решений в государстве (карманные партии, хитрые выборы, ангажированные средства массовой информации, не адекватные законы, принятые под давлением коррупции, лоббистов всех мастей и т.д.)

Взять хотя бы введение института омбудсменства: в нём гораздо больше лукавства, чем реальной пользы. В самом деле, что может сделать один человек, (хоть как его ни назови, да ещё и не обладающий реальной властью) если не эффективно работает целая система?.. Практически ничего, разве что делать важный вид, работать на себя и потакать самой власти...

2. При этом цели совершенствования структуры управления самой власти и особое внимание к её эффективности уходят на второй план. А именно это направление следует признать главным для развития государства.

Сам народ подсказывает: «Рыба гниёт с головы», то есть с власти. К примеру, с незапамятных времён простая структурная схема исполнительной ветви власти (т.н. вертикаль) не подвергалась никаким даже мало­мальски значимым изменениям.

Эдвард де Боно, этот гуру новых способов мышления, (т.н. латеральное мышление) предупреждает нас: «думать, пока не поздно!» А английский историк Бэзил Лиддел Гарт утверждает, что любую проблему можно решить с помощью «стратегии непрямых действий». Даже на личном опыте проверено – это работает...

Резюмируя, можно сказать: если хорошенько подумать и разработать правильную стратегию, своевременно производить назревающие изменения (реформы), то вполне можно достичь нужного результата (несмотря ни на какие передряги) и, следовательно, тот, кто не хочет или не может разработать и осуществить такую стратегию, тот не работает на стабильное развитие государства, того и следует признавать виновным.

Таков вердикт чистого разума.

Вот и найден ответ на первый вопрос. Кто виноват? Ну а теперь самое время заняться ответом на второй вопрос: что делать?

Для начала констатируем, что, согласно Конституции, мы имеем систему власти, состоящую из трёх ветвей: законодательной, исполнительной и судебной. Работают они сегодня неэффективно, а без улучшения их работы мы с места не сдвинемся.

Ставим перед собой задачу их совершенствования с одной целью – сделать (на основе привнесённых изменений в их работу) государство экономически сильным и конкурентоспособным. При этом отбрасываем в сторону разный бред типа: у нас не тот менталитет, нет кадров и т.д.

Здесь подход простой: не тот менталитет – нужно работать над его изменением, нет кадров – нужно организовать их подготовку и т.д. Эту черновую работу никто за нас делать не будет...

Присмотревшись к действительности, нетрудно заметить, что главной причиной, препятствием, тромбом на пути развития современного российского государства являются тенденциозно накапливающиеся и годами не решаемые проблемы на разных уровнях (прежде всего) исполнительной ветви власти.

Аппараты президента, правительства, губернаторов и далее по цепочке заняли круговую оборону и увлеклись отписками, спихивая (зачастую не читая текста самих жалоб) все проблемы назад, на местный уровень, однако, и местный уровень уже поднаторел на безликих, часто заранее заготовленных ответах.

В результате: вместо того чтобы заниматься делом и развиваться, страна погрязла в сплошном бумагомарательстве. Бизнес, особенно малый и средний, годами (теперь уже даже за взятки) не может решить порою несложные вопросы: своевременно получить разного рода разрешительные документы, выделить земельные участки, подключиться к электрическим и газовым сетям, и т.д. То, что может решаться за недели, порою беспричинно растягивается на годы.

Чтобы картина была полной, люди тоже заняли круговую оборону и отвечают властям кто чем может: недоверием, плохой явкой на выборы, медленным, но уверенным ростом недовольства, апатией, наркоманией, пьянством, ростом преступности и т.д. Малый и средний бизнес всё чаще просто опускает руки...

Приведу выдержки из заметки в газете «Московский комсомолец» от 28 июля 2016 года. (Автор Александр Минкин.):

«Некоторые граждане России (41%), обнищали настолько, что не могут купить одежду, а 20 процентам не хватает даже на еду. Это показало совсем свежее глубоко научное исследование (проведено ВШЭ, полные и подробные результаты смотрите на сайте «МК»).

«Денег нет, говорит премьер богатейшей страны. Сперва веришь. Но когда гипноз рассеивается, реальность выглядит иначе. Денег очень много, просто горы.

Видели по телевизору аресты губернаторов? Регион нищий, а у него дома склад денег, драгоценностей, золотых батонов...

При обыске у губернатора Сахалина нашли миллиард рублей наличными. Хорошавин хранил дома около 200 кг денег. Также у губернатора нашли 800 кг ювелирных украшений... Согласно декларации, семья Хорошавина жила на зарплату».

Да разве дело только в губернаторах? Чиновники рангом поменьше тоже не отстают, тяга вышестоящих коллег к обогащению завораживает... Воцарилась обстановка, когда самодостаточная власть (у которой есть, собственно, власть и деньги) живёт сама по себе, а не самодостаточный народ (у которого нет ни власти, ни денег) вынужден выживать сам по себе. Не думаю, что в такой ситуации можно сидеть сложа руки или заниматься только укреплением силовых структур. Здесь­то и нужна стратегия целенаправленных действий. Но её, к сожалению, нет.

Между тем ещё А.Эйнштейн писал, что «никакую проблему нельзя решить на том уровне, где она возникла».

Мудро, не так ли? Прямой намёк на то, что без хорошо отлаженной обратной связи мы если и будем двигаться, то по схеме: шаг вперёд, а два назад. Это намёк также и на то, что именно эта связь является важнейшим элементом функционирования власти в успешном государстве.

Неоднократно посещая Германию, убедился в том, что там не полиция контролирует соблюдение Правил дорожного движения, а водители, однако, полицейские чётко реагируют на все сигналы водителей в отношении нарушителей. Похоже, от такой реакции и выросли ноги немецкого водительского менталитета.

Так и в государстве: если власть устроена так, что люди будут иметь реальную возможность в ежедневном режиме решать свои проблемы (а не получить под копирку написанные отписки), а замеченные отклонения в работе чиновников контролировать (с помощью обратной связи), атмосфера в обществе заметно изменится к лучшему и станет конструктивной. А пока вывод печальный: наши действия, как на дороге, так и в жизни далеки от здравого смысла...

Показательным примером в ряду накопительства проблемных вопросов (мгновенный срез состояния общества) является, конечно же, общение президента с народом. Так, во время последнего общения президенту было задано более трёх миллионов вопросов. Спрашивается: чем занимались чиновники весь прошедший год? Ответ есть. Они работали не покладая рук. Что делали? Отписывались. Результат работы налицо: горы испорченной бумаги и миллионы нерешённых вопросов к президенту… Это очень похоже на парадокс, но я смею утверждать, что причина такой ситуации кроется не в том, что кто­то из чиновников виноват персонально – нет. И так думать – непростительная ошибка.

Здесь пора заметить, что сама структурная схема вертикали исполнительной ветви власти стабильно даёт сбой и поэтому можно утверждать, что она исчерпала себя, не соответствует современным требованиям и, следовательно, назрела необходимость её модификации. Вовсе не нужно быть семь пядей во лбу, чтобы не заметить, что она представляет из себя простую вертикаль, направленную сверху вниз. Решения принимаются наверху её высшими органами.

Эти решения обязательны (по закону) для исполнения всеми структурами более низких звеньев, вплоть до местного уровня (т. е. сверху вниз) а проблемы, рождающиеся внизу остаются без должного внимания, так как не обязательны для решения (по закону), потому, что в структурной схеме власти нет вертикали, направленной снизу вверх.

Именно здесь и находится точка разрыва, именно здесь теряется (так и не окрепнув) обратная связь в системе исполнительной власти и народа, а потому именно этот разрыв необходимо немедленно ликвидировать. Здесь уместно подчеркнуть, что в случае восстановления такой связи даётся мощный толчок (не на словах, а на деле) развитию гражданского общества, а власть наконец­то приобретает заинтересованного, всевидящего контролёра за работой чиновников, за состоянием и развитием самого государства в лице всех граждан, проживающих в России! Сегодня же сам процесс решения всех проблем, поступающих и сверху и снизу, отдан на откуп чиновникам разных уровней. В их руках сосредоточена вся полнота практически бесконтрольной власти, в их руках находятся

денежные потоки, то есть, созданы все необходимые условия для коррупции. Так что удивляться тому, что коррупция процветает, означает просто демонстрировать свою наивность.

Также наивно думать, что бороться с нею можно какими­то полумерами. Устрашающие, равно как и любые другие меры, здесь беспомощны. Повысить ответственность чиновников не удастся, и питать иллюзий на этот счёт не стоит. Декларация доходов, усиление общественного контроля, усиление контроля со стороны средств массовой информации (и другие) в условиях нашей действительности если и не бесплодны, то малоэффективны и носят больше показушный характер.

Невольно возникает вопрос – почему? Ответ: только потому, что вопрос коррупции специфический. Он относится к устройству самой системы власти (т.е. системный) и поэтому бороться с ней не системными методами (как это происходит сейчас) – это значит попусту терять время и даже потакать ей.

Пришло время сделать вывод: структурная схема исполнительной ветви власти, состоящая только из вертикали самой этой власти, безнадёжно устарела. Она могла работать в условиях диктатуры, в условиях становления государства, худо­бедно справлялась в переходный период, однако на стадии развивающейся демократии, строительства гражданского общества, диверсификации экономики, развития инвестиционного процесса, когда все структуры власти (включая высшие) должны чутко прислушиваться к возникающим проблемам и иметь возможность быстро на них реагировать, – действующая ныне вертикаль на выдерживает никакой критики!

Получается, что для выполнения решений, принятых наверху, есть специальная вертикаль, а вот для решения проблем снизу (обратной связи)­ такой вертикали нет, поэтому и решаются проблемы через пень­колоду. При этом модернизацию исполнительной ветви власти можно рассматривать ещё и как ниточку, потянув за которую, позже можно приступить к прогрессивным изменениям в других ветвях.

Вот мы наконец и подошли вплотную к моменту ответа на вопрос: что же делать?

Поскольку исполнительная вертикаль власти в одиночку не справляется и, как следствие, тормозит развитие государства, предлагается ввести в структурную схему вторую вертикаль (она и займётся организацией решения возникающих проблем снизу) и назвать её вертикалью продвижения проблем.

По обновлённой структурной схеме видно, что исполнительная ветвь власти теперь состоит из двух равноправных вертикалей, причём одна из них осталась без изменений и направлена сверху вниз, а другая направлена снизу вверх, при этом они вместе образовали кольцо, что обеспечивает круговорот проблем с одновременным и обязательным их решением под воздействием силы закона, а не только под воздействием средств массовой информации, общественности, омбудсменов, фронтов и т.д.

Здесь главное, что надёжно ликвидируется существующий разрыв в обратной связи, о котором мы говорили выше.

«Инновационная схема исполнительной ветви власти в российской Федерации» в полном объёме готова к презентации и ждёт своего часа. Осталось дело за малым: донести её и внедрить.

В заключение сделаю вывод, который напрашивается уже сам собой: только эффективная власть (и в первую очередь она) сможет организовать работу по созданию мощной, конкурентоспособной экономики и справиться с коррупцией. При одном условии, что и она сама будет своевременно меняться.

P.S. 1. Для тех, кто может задаться вопросом о цели моего честнописания, отвечу словами из песни: «Жила бы страна родная, и нету других забот...» 2. Здесь сошлюсь, пожалуй, на малый объём статьи, для целей приведения аргументов, подтверждающих отдельные мысли, и надеюсь на то, что вы найдёте их в нашей жизни сами.

3. Вновь формирующемуся депутатскому корпусу Государственной думы я бы пожелал проникнуться духом реформ (а не переливать из пустого в порожнее) и сделать всё для того, чтобы за державу не было обидно, а народу (не только депутатам) стало жить комфортнее.

Думается мне, что цель эта воистину достойна депутатского звания. Успехов вам на этом нелёгком пути...

П. Емельянов, фермер.

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