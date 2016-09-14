Горбачев отказался от поездки в Прагу по рекомендации врачей

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбчев отказался от поездки в Прагу на международную конференцию, посвященную безопасности, по рекомендации врачей и проинформировал об отказе организаторов.

Пресс-служба экс-президента Советского Союза опровергла сообщение о резком ухудшении его здоровья. Представители Михаила Горбачева подтвердили, что он ежедневно приезжает на работу в свой фонд. Медики порекомендовали Горбачеву отказаться от поездки в Чехию, так как для него перелет - дополнительная серьезная нагрузка для организма, сообщает ТАСС.

Ранее один из организаторов конференции, чешский публицист Милан Сиручек рассказал: было получено сообщение, что Михаилу Горбачеву прошедшей ночью стало плохо и к нему вызвали врачей.

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