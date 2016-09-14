Фонд ЖКХ направит более 33 млрд рублей на переселение из аварийного жилья

Для обеспечения программы переселения граждан из признанного аварийным жилья будет выделено более тридцати трех миллиардов рублей. При этом Фонд ЖКХ сообщает об изменении в распорядке получения средств на переселение субъектами РФ.

Теперь в целях своевременной ликвидации аварийного жилья перечисление денежных средств будет осуществляться в полном объеме без необходимого ранее предоставления заключенных соглашений. Однако отмечается, что в этом случае субъекты РФ должны в течение шестидесяти дней заключить контракты на переселение граждан.

В том случае, если субъект не предоставит соглашения в указанный срок, перечисление финансовой поддержки будет происходить в общем порядке. Согласно ранее принятому порядку субъекту перечислялось тридцать процентов от суммы финансовой поддержки после одобрения заявки, и последующие семьдесят - после предоставления контрактов.

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