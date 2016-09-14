В Миассе водителей проверили на трезвость

В Миассе провели рейд по предотвращению пьяного вождения. Сотрудники ГИБДД проверили несколько сотен водителей, среди них нашелся пьяный.

12 сентября прошло неудачно для любителей употребить за рулём. В нескольких городах Челябинской области состоялись рейды по выявлению автолюбителей «с запахом».

Проверка в Миассе проходила в утреннее время, с 7:00 до 9:00, в центре города. Девять экипажей ГИБДД проверили несколько сотен автолюбителей. В рамках рейда было проведено 357 бесед в профилактических целях. Выявлен один водитель, управлявший транспортным средством в состоянии опьянения.

Нарушителю грозит очень солидный штраф и лишение права управления транспортным средством сроком до двух лет.

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