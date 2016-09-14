В Екатеринбурге запущена ТЭЦ мирового уровня

В Екатеринбурге пустили в эксплуатацию новую парогазовую теплоэлектростанцию «Академическая». Как сообщают в пресс-службе администрации города, ТЭЦ «Академическая» – самый значимый энергетический проект, реализуемый в Екатеринбурге за последние 30 лет. Объект оснащен уникальными парогазовыми установками и самым современным энергосберегающим оборудованием российского, швейцарского и немецкого производства. Новый энергоблок обеспечит тепловой и электрической энергией строящийся Академический микрорайон и прилегающие районы уральской столицы.



ТЭЦ «Академическая» – это энергоблок мирового уровня с высочайшим коэффициентом полезного действия и экологическими показателями, при строительстве которого применялись новейшие материалы и технологии. Сегодня специалисты возвели здания главного и административного корпусов, газовое и мазутное хозяйства, градирни, циркуляционную насосную станцию, уникальные очистные сооружения. Новый энергоблок позволит дополнительно снабдить электричеством 100 тысяч квартир, 350 детских садов, 180 школ, обогреть 300 дошкольных учреждений, 210 школьных зданий и более 200 многоэтажных домов.



«Это важнейшее и знаковое событие в жизни не только компании, нашего города и даже Среднего Урала, – отметил сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб. – Это событие для всей российской энергетики. В настоящее время такие объекты, построенные с нуля, можно увидеть не так часто. Ввод этого объекта повышает энергетическую безопасность, снижает дефицит мощности и дает возможность без всяких проблем продолжать дальнейшее развитие Екатеринбурга. Я надеюсь, что этот бриллиант будет освещать и обогревать потребителей долгие годы».



Электрическая мощность новой ТЭЦ – 230 мегаватт, тепловая – 403 гигакалории в час. На станции установлены газовая и паровая турбины, водогрейные котлы и другое уникальное оборудование. После торжественной церемонии пуска гости и журналисты смогли воочию осмотреть ТЭЦ в ходе экскурсии.