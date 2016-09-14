При покупке билета на "Аэроэкспресс" через интернет с 15 сентября пассажирам необходимо будет указывать паспортные данные. Нововведение касается пассажиров, планирующих проезд из Москвы в столичный аэропорт.

Указать паспортные данные надо будет пассажирам "Аэроэкспресса" при покупке билета через официальный сайт компании или мобильное приложение.

Как пояснили в компании, данные меры направлены на повышение безопасности пассажиров и приняты в соответствии с приказом Минтранса.

В качестве документов, подтверждающих личность, могут использоваться: национальные паспорта, ID гражданина (для иностранных граждан), загранпаспорта (для иностранных пассажиров), номер военного билета или паспорт моряка, свидетельство о рождении (для детей), временное удостоверение личности гражданина РФ, дипломатический паспорт.

При покупке билета через кассу компании или билетопечатающий автомат ввод паспортных данных не требуется.

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