В Златоусте инспекторов ГИБДД усилили священниками
14 сентября 2016, 10:41 [ «АН-Челябинск» ]
В целях просвещения и в качестве социального эксперимента автоинспекторы совместно с представителями Златоустовского православного храма провели акцию «Трезвость угодна Богу и ГИБДД». Она направлена на профилактику вождения в пьяном виде.
Во время проведения мероприятий по профилактике нетрезвого вождения в Златоусте вместе с сотрудниками инспекции на рейд вышел отец Николай. Усиленные таким образом автоинспекторы провели ряд бесед. Служитель храма вручал водителям наклейку «Трезвость угодна богу и ГИБДД» и листовку с цитатой из Библии «О вреде винопития».
С начала года подшофе за рулем был задержан 291 водитель, более 50 из них рецидивисты. Так что сотрудничество священнослужителей и инспекторов будет продолжаться. Возможно, это повлияет на проблему нетрезвой езды в Златоусте.
Читайте также:
Священник задержан за пьяное вождение в Керчи
В Новосибирске выяснили отношения с помощью креста
В
целях просвещения и в качестве социального эксперимента автоинспекторы совместно с представителями Златоустовского православного храма провели акцию «Трезвость угодна Богу и ГИБДД». Она направлена на профилактику вождения в пьяном виде.
Во время проведения мероприятий по профилактике нетрезвого вождения в Златоусте вместе с сотрудниками инспекции на рейд вышел отец Николай. Усиленные таким образом автоинспекторы провели ряд бесед. Служитель храма вручал водителям наклейку «Трезвость угодна богу и ГИБДД» и листовку с цитатой из Библии «О вреде винопития».
С начала года подшофе за рулем был задержан 291 водитель, более 50 из них рецидивисты. Так что сотрудничество священнослужителей и инспекторов будет продолжаться. Возможно, это повлияет на проблему нетрезвой езды в Златоусте.