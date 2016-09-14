В Златоусте инспекторов ГИБДД усилили священниками

В целях просвещения и в качестве социального эксперимента автоинспекторы совместно с представителями Златоустовского православного храма провели акцию «Трезвость угодна Богу и ГИБДД». Она направлена на профилактику вождения в пьяном виде.

Во время проведения мероприятий по профилактике нетрезвого вождения в Златоусте вместе с сотрудниками инспекции на рейд вышел отец Николай. Усиленные таким образом автоинспекторы провели ряд бесед. Служитель храма вручал водителям наклейку «Трезвость угодна богу и ГИБДД» и листовку с цитатой из Библии «О вреде винопития».

С начала года подшофе за рулем был задержан 291 водитель, более 50 из них рецидивисты. Так что сотрудничество священнослужителей и инспекторов будет продолжаться. Возможно, это повлияет на проблему нетрезвой езды в Златоусте.

Читайте также:

Священник задержан за пьяное вождение в Керчи

В Новосибирске выяснили отношения с помощью креста

В

целях просвещения и в качестве социального эксперимента автоинспекторы совместно с представителями Златоустовского православного храма провели акцию « Трезвость угодна Богу и ГИБДД ». Она направлена на профилактику вождения в пьяном виде.

Во время проведения мероприятий по профилактике нетрезвого вождения в Златоусте вместе с сотрудниками инспекции на рейд вышел отец Николай. Усиленные таким образом автоинспекторы провели ряд бесед. Служитель храма вручал водителям наклейку «Трезвость угодна богу и ГИБДД» и листовку с цитатой из Библии «О вреде винопития».

С начала года подшофе за рулем был задержан 291 водитель, более 50 из них рецидивисты. Так что сотрудничество священнослужителей и инспекторов будет продолжаться. Возможно, это повлияет на проблему нетрезвой езды в Златоусте.