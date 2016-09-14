Участник забега «Азия-Европа» умер на финише

В Магнитогорске прошёл 50-й традиционный легкоатлетический забег «Азия-Европа».

Эти соревнования впервые состоялись в 1967 году. Тогда на дистанцию вышли около 150 человек. На протяжении десятков лет маршрут менялся, росло число участников. Сегодня «Азия-Европа» собирает намного больше любителей активного образа жизни.

2016 год стал не только юбилейным, но и рекордным по количеству бегунов, их оказалось около тысячи! Первым на финиш пришел Егор Николаев из Белорецка, среди женщин победила Ирина Рукавцова из Оренбурга.

К сожалению, трагическое событие на месте финиша нарушило праздничный характер соревнования. Из-за смерти 44-летнего участника вместо торжественной церемонии на стадионе объявили минуту молчания.

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