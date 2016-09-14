Мэр Калининграда в ответ на просьбы построить поликлинику вместо церкви посоветовал подумать о душе

Жители калининградской улицы Левитана, на которой находится много новостроек, во время визита мэра города пожаловались на отсутствие в их районе необходимой инфраструктуры.

В частности, граждане выразили возмущение, что вместо поликлиники началось строительство церкви, с которыми, по их словам, и так уже “перебор”.

В ответ на это Александр Ярошук, занимающий пост мэра города Калининграда, посоветовал жителям подумать о душе. К тому же, по словам градоначальника, строительство поликлиники не является тем вопросом, который находится в ведении муниципалитета.

Читайте также:

Другие новости по теме «Общество»

Все новости дня