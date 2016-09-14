В Петербурге подведены итоги за первое полугодие 2016 года

Наш город называют то культурной, то промышленной, то судостроительной, то студенческой столицей. Прослеживается попытка приподнять город до столичного значения.

Однако показатели по экономике говорят, что в Питере проблемы. Даже официальная статистика, к данным которой многие экономисты относятся скептически, показывает, что петербургское машиностроение пребывает в затяжном кризисе, ведь сокращение производства продолжается уже третий год подряд. Первые шесть месяцев 2016 года тенденцию не изменили. Не помогает даже госзаказ, а там, где компании работают на внутренних потребителей, ситуация и вовсе плачевная. Так, например, производство автомобилей сократилось за первое полугодие почти на 15% — сказывается резкое падение потребительского спроса.

Металлургия переживает не лучшие времена. Сокращение производства немного замедлилось ближе к лету, но показатели все же отрицательные: за первое полугодие ИПП в отрасли на 3,1% меньше, чем годом ранее.

В торговле наблюдается рецессия: за шесть месяцев 2016 года оборот петербургской торговли снизился на 2% и составил 578,5 млрд рублей. Причины сокращения объемов такие же, как в автопроме — уменьшается спрос. На таком фоне настроения у петербургских предпринимателей не самые радужные.

По словам российского уполномоченного по правам бизнесменов Бориса Титова, сегодня наблюдается рост проверок со стороны контролирующих органов, и представители бизнес-сообщества постоянно жалуются. Конечно, нельзя снимать со счетов тот факт, что Борис Титов участвует в парламентских выборах и ему нужно обращать внимание на проблемы. Однако, говорит он о вещах общеизвестных, на которые указывают сами предприниматели.

Конечно, не все так мрачно, есть и положительные сдвиги. Например, общепит: за 6 месяцев 2016 года оборот в сфере общественного питания по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 5,9%. Неплохо обстоят дела и в строительстве: за первое полугодие было продано жилья на 15% больше, чем год назад.

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