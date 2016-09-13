Дмитрий Песков: о хакерской атаке из России не может быть речи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг причастность российских структур к хакерской атаке на антидопинговую систему всемирного антидопингового агентства и назвал эти утверждения голословными.

Дмитрий Песков заявил СМИ, что «хоть о какой-либо причастности официальной Москвы, правительства, каких-то российских служб к подобным действиям не может быть и речи». Песков полностью исключил «российский след» в хакерской атаке, который усмотрело WADA.

Ранее «АН-онлайн» сообщали о заявлении руководства WADA, где говорилось, что систему организации взломали из России. Подобные утверждения в Кремле назвали голословными.

Песков особо отметил, что президент РФ Владимир Путин уже комментировал ранее схожие обвинения о якобы причастности российских хакеров к незаконным действиям за рубежом.