Минсельхоз: запрет на импорт соли никак не отразится на потребностях россиян
13 сентября 2016, 20:46 [ «АН-онлайн» ]
Ограничение импорта соли не скажется на обеспечении внутренних потребностей России, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. Вице-премьер Аркадий Дворкович считает, что пришло время поддержать наших производителей.
"Выпадающие объемы могут быть компенсированы за счет увеличения объемов внутреннего производства и переориентации на поставки из других стран", — сообщили в министерстве, передает РИА Новости.
В Минсельхозе пояснили, что на долю стран, в отношении которых введены ограничения, в 2015 году приходилось 17,8% в общем объеме поставок пищевой соли в Россию, а также 63,9% поставок технической соли.
"Российские производители могут обеспечить страну солью, в стране есть необходимая сырьевая база, производство", – считает Дворкович. Роста цен на рынке он не ждет.
Соль внесена в перечень товаров, попадающих под продовольственное эмбарго в ответ на санкции против Российской Федерации. Постановление вступает в силу с 1 ноября, говорится в сообщении правительства.
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