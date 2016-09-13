Минсельхоз: запрет на импорт соли никак не отразится на потребностях россиян

Ограничение импорта соли не скажется на обеспечении внутренних потребностей России, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. Вице-премьер Аркадий Дворкович считает, что пришло время поддержать наших производителей.

"Выпадающие объемы могут быть компенсированы за счет увеличения объемов внутреннего производства и переориентации на поставки из других стран", — сообщили в министерстве, передает РИА Новости.

В Минсельхозе пояснили, что на долю стран, в отношении которых введены ограничения, в 2015 году приходилось 17,8% в общем объеме поставок пищевой соли в Россию, а также 63,9% поставок технической соли.

"Российские производители могут обеспечить страну солью, в стране есть необходимая сырьевая база, производство", – считает Дворкович. Роста цен на рынке он не ждет.

Соль внесена в перечень товаров, попадающих под продовольственное эмбарго в ответ на санкции против Российской Федерации. Постановление вступает в силу с 1 ноября, говорится в сообщении правительства.

Читайте также:

Другие новости по теме «Общество»