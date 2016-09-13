Марию Захарову интересует диагноз сестер Уильямс

Мария Захарова, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, в Facebook отреагировала на допинговый скандал вокруг легендарных теннисисток, сестер Селены и Винус Уильямс.

Мария Захарова поинтересовалась — какой диагноз дал теннисисткам право безнаказанно употреблять допинг? По словам Захаровой, обнародование диагноза позволит узнать, не зря ли президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев приносил Уильямс извинения за свои слова.

Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разрешало теннисисткам Уильямс и гимнастке Байлз принимать допинг и участвовать в соревнованиях. Об этом свидетельствуют данные агентства, украденные хакерами.