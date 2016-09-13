Священник Глеб Грозовский ждет отправки в Петербург в камере насильников

Экстрадированный из Израиля священник Глеб Грозовский, обвиняемый в педофилии, в ожидании этапирования в Санкт-Петербург находится в камере, где содержатся подозреваемые в сексуальном насилии.

Это сделано для его же собственной безопасности. "Скажем так, он среди своих", - пояснила заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева. Грозовский постоянно говорит о том, что опасается за свою жизнь, и жалуется, что у него нет сведений, когда его переведут в Петербург.

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Верховный суд Израиля постановил выдать России священника петербургского храма Глеба Грозовского, подозреваемого в России в педофилии. Израильский суд отклонил апелляцию защиты священника. Адвокат Хаим Айзенкот рассказал, что по решению суда Грозовский будет экстрадирован из Израиля в Россию.

В среду, 7 сентября, юрист Хаим Айзенкот, который является адвокатом священника Глеба Грозовского, подозреваемого в сексуальных преступлениях, заявил, что его подзащитного приковали к койке.



