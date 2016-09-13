Смертельное видео с броском шайбы в чешского арбитра оказалось фейком

Чешский хоккейный арбитр Павел Лаинка скончался в госпитале после попадания шайбы в голову. СМИ опубликовали видео, на котором видно, как в одном из игровых эпизодов пострадал арбитр, но это был вовсе не Лаинка.

Видео была записано в 2013 году на матче между магнитогорским "Металлургом" и челябинским "Трактором", а пострадавший судья — Алексей Анисимов. Тогда врачи наложили ему 7 швов.

Погибшему Павелу Лаинке было 24 года. У арбитра осталась беременная подруга. По трагическому стечению обстоятельств, судья скончался в день рождения девушки, сообщает nation-news.ru.