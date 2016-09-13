Коммунальщики России обсудят, как развивать ЖКХ

С 5 по 7 октября 2016 года в Новосибирске пройдет Всероссийское совещание, посвященное модернизации жилищно-коммунального хозяйства России. Участники форума: руководство регионов РФ и руководство ЖКХ.

Полное название форума дает представление о его целях: «Эффективное управление жилищно-коммунальным хозяйством в целях создания благоприятных условий проживания граждан».

В совещании примут участие представители федеральных органов государственной власти, руководители субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, жилищно-коммунальных предприятий, научных и проектных организаций, а также производители материалов и технологического оборудования, в том числе энергосберегающего и энергоэффективного.

В ходе «круглых столов» участники форума обсудят вопросы модернизации систем коммунальной инфраструктуры, реализацию программ переселения граждан из аварийного жилья, а также проблемы госконтроля в жилищно-коммунальном хозяйстве и повышения энергоэффективности жилья.

В рамках мероприятия пройдет выставка «ЖКХ-2016», на которой будут продемонстрированы мировые и российские инновационные технологии.