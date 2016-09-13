В Кирове около Филармонии появится Александро-Невский собор

Точнее, его уменьшенная копия. Один из самых больших соборов Кировской области был построен в 19 веке в память о посещении вятской земли царем Александром I. В 1937 памятник архитектуры разрушили большевики.

Не раз различные общественные организации предлагали восстановить величественный храм — чуть ли не на том же самом месте. Но для этого пришлось бы взрывать Филармонию — но чем мы тогда будем лучше вандалов, разрушивших в прошлом веке собор?



В любом случае, возводить храм, тем более, в его настоящую величину, дело очень дорогое. Общественная организация «Союз лидеров» предложила альтернативу — установить около Филармонии уменьшенную копию собора, высотой примерно 1,5 метра. Макет уже есть, его автор - скульптор Николай Корякин из Советского района.

Мини-здание будет защищено куполом. Территорию вокруг него планируется благоустроить.

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