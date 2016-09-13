Из безработных Приморья сформируют строительные бригады

Безработных привлекут к восстановлению пострадавших от паводка районов Приморья. Об этом заявили в региональном департаменте труда и социальной политики. Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала корреспондент Олеся Куватова.

«Было высказано предложение привлекать безработных к восстановительным работам пострадавших от паводка районов Приморья. Предполагается, что по заявке муниципальных администраций центры занятости населения будут формировать строительные бригады из тех людей, кто считается официально безработным», — сообщила журналист.

По словам корреспондента, в муниципальных образованиях, находящихся в зоне бедствия, вводится упрощенная система учета безработных.

«Многие из пострадавших остались без постоянного источника заработка, временно не работают некоторые организации и предприятия. Фермеры лишились урожая и инвентаря», — добавила Куватова.

Между тем, вода в Приморье не отступает. Число затопленных домов за сутки выросло с 270 до 500. По данным МЧС, наводнение произошло из-за прохождения гребня паводка в Дальнереченском районе.



На сегодняшний день в четырех пунктах временного размещения находятся 48 человек. Остальные вернулись в свои дома.