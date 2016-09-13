Десница Целителя Пантелеимона прибыла в Советск

В воскресенье после литургии в Успенском кафедральном соборе Свято-Трифонова мужского монастыря города Кирова был отслужен молебен святому Пантелеимону, подошло к концу более чем недельное пребывание десницы в Кирове. Но даже в последний день поток людей желающих приложиться к деснице святого не ослабевал, ковчег с мощами провожали всем миром и дети и взрослые, после чего он отправился по приходам Вятской и Слободской епархии.

Первым десницу принял город Советск. Клир и прихожане Успенской церкви вышли встречать ковчег с мощами целителя Пантелеимона, хором пели величания. Храм был переполнен людьми, лица светились радостью и волнением, такого большого праздничного события город не видел очень давно.

Радостно и торжественно отслужили молебен святому великомученику и целителю Пантелеимону с акафистом и водосвятием.

Благочинный Кукарского благочиния протоиерей Михаил Ковальский обратился к тем, кто только собирается посетить храм и приложиться к деснице: «В первую очередь хочется пожелать, чтобы каждый человек понимал для чего он идет к целителю, что святыня означает для него. Пребывание десницы святого великомученика и целителя Пантелеимона — это особая милость Божья к нашей вятской, нашей кукарской земле. Простые люди, бабушки, пенсионеры, инвалиды, которые не могут приехать в область, не могут попасть на святую гору Афон. Господь сподобил их здесь на родине, в этом храме приложиться к этим мощам, получить просимое. Каждый человек, приходя к мощам, хочет помощи, исцеления от своих недугов душевных и телесных и также помощи Божьей в своей жизни». Батюшка особенно подчеркнул, что прибытие ковчега — это торжество на родной земле. Сегодня в храм пришли многие, в течение последующих дней обязательно будут совершаться службы, придет еще немало людей самого разного возраста.

Кто-то пришел приложиться к святому сам, кто-то привел детей, кто- то привез родственников, прикованных болезнью к инвалидному креслу. С верой и молитвой люди пришли за исцелением. Молодой человек по имени Артем признался, что мало знает о целителе, но искренне верит, что святой Пантелеимон поможет ему встать ипойти, вернуться к своей привычной жизни и забыть те трудности, с которыми сталкивается каждый день будучи колясочником.

Глава города Советска Андрей Владимирович Тихомиров особо поблагодарил владыку Вятской и Слободской епархии Марка, по чьему благословению ковчег с мощами прибыл в город и Олега Валенчука, чьим попечением стало возможным пребывание мощей великомученика и целителя Пантелеимона в Кировской области.

Десница великомученика и целителя Пантелеимона пребывает в Кировской области с 1 по 20 сентября 2016 года по благословению митрополита Вятского и Слободского Марка, попечением Олега Валенчука. До 10 утра 13-го сентября десница пребывает в городе Советске.

С 13:00 13-го сентября до 11:00 16-го сентября — в Екатериниском кафедральном соборе города Слободской.

С 13:00 16-го сентября до 10:00 20-го сентября – во Всехсвятском соборе города Кирово-Чепецка.

После чего ковчег с мощами на один день вернется в Успенский кафедральный собор Свято-Трифонова мужского монастыря города Кирова.

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