Парк на Захаренко стал «зеленой зоной» и защищен от застройки

По данным горадминистрации Челябинска, за минувший год порядка 900 гектаров земли города получила статус «зеленой зоны». Это значит, что на их территории будут действовать особые условия, при которых может быть введен мораторий на застройку.

Отметим, что одной из таких зеленых зон стал парк, который находится на северо-западе Челябинска. Местные жители, которые выступили с инициативой оставить лес нетронутым и не допустить строительства панельных многоэтажек, добились своего и получили поддержку властей. Теперь его называют парком на Захаренко, всячески холят его и лелеят. К примеру, на средства жителей был создан парк ГТО, где все желающие смогут абсолютно бесплатно заняться спортом и укрепить свое здоровье на тренажерах.

Для того, чтобы сохранить зеленые островки в Челябинске, а также знать, что думают жители о развитии культуры отдыха в парках и скверах, городские власти организуют круглый стол. Он состоится завтра, 14 сентября, в 404 кабинете. Мероприятие откроется в 14-00.

Напомним, что жителям активно помогают местные депутаты. По мнению Андрея Барышева, такие островки свежего воздуха необходимо сохранять и беречь. Бездумная вырубка лесов приведет к тому, что в большом промышленном городе станет попросту нечем дышать.