Владимир Мякуш рассказал про «Реальные дела», которые преображают регион

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Эксперты комментируют предстоящие в воскресенье выборы в Государственную Думу
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Соль в России внесена в список продовольственного эмбарго
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Маркин подозревает тренера ФК «ЦСКА» Слуцкого в нелюбви к родине
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Пушков: выход Украины из ПАСЕ похож на шантаж
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Первенство России по ММА среди юношей 16-17 лет прошло в Псковской области
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В Курске маленький мальчик умер после того, как ему вкололи антибиотик
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США частично сняли санкции с России
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В Чехии хоккейный арбитр скончался после удара шайбой в голову
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На выставке в ЮАР российского оружия уже заказали на 21 млрд долларов
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Шойгу призвал Пентагон: не надо путать мировой порядок с американским
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Из Москвы-реки выловили мужчину, который бросился в воду с Крымского моста
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В московском метро девушке - инспектору ГИБДД за замечание сломали нос
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Доходы россиян упали до уровня начала 2000-х
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В Якутии двое охотников случайно убили сборщика ягод
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Климкин: Порошенко готов к общению с Путиным
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В отношении водителей из "стреляющего кортежа" составлены 17 протоколов