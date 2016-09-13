Владимир Мякуш рассказал про «Реальные дела», которые преображают регион

На Южном Урале уже несколько месяцев происходит реализация программы «Реальные дела», в рамках которой ремонтируются социальные объекты, устанавливаются детские площадки и многое многое другое. В СМИ регулярно появляется информация о том, где и какие дела были реально сделаны.

Спикер Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш в интервью газете «Южноуральская панорама» рассказал о том, как была сформирована эта программа, кто и каким образом осуществляет за ней текущий контроль и будет ли она продолжена в будущем.