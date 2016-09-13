Обязанности гендиректора специального летного отряда "Россия" временно возложены на первого заместителя руководителя спецотряда.

Сегодня стало известно, что Басманный суд Москвы еще 7 сентября поместил под домашний арест до 6 ноября гендиректора СЛО "Россия" Ярослава Одинцева. В отношении Одинцева расследуется уголовное дело.

Пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова сообщила, что в УДП не знакомы с материалами дела в отношении Одинцева. Она заверила, что на работе СЛО "Россия" арест начальника отряда Ярослава Одинцева никак не сказался, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее рассказал, что Владимир Путин проинформирован об аресте Одинцева.