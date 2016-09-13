В Первоуральске коммунальщики наткнулись на 4-метровых змей

В Первоуральске змеи не позволили выполнить работы сотрудникам местного «Водоканала». Бригада из семи человек приехала на объект рядом с рекой Чусовой, но не смогла приступить к работе, так как на берегу были две змеи, каждая по четыре метра.



«Есть у меня знакомая, у нее муж работает в водоканале, дак вот, поехали они бригадой не доезжая «Дюжонка» на какой-то там водопад, выкачивать что то там, приехали значит (бригада 7 человек), на берегу этого самого водопада, рядом с Чусовой, прекрасно резвились две змеи метров 4 с бошками, чуть меньше анаконды, сплелись между собой и уползли в воду так, что вода бурлила! Собрались они значит, естественно ничего не делая, и свалили, приехали на работу рассказали начальству, естественно не поверили им», – сообщает паблик «ВКонтакте» «Подслушано в Первоуральске».



Большинство читателей паблика не поверили в эту историю. Но Алена Галявиева подтверждает инцидент, заявляя, что тоже слышала эту историю: маме на работе рассказала жена одного рабочего из этой бригады. По ее словам, мужики были трезвые.



«В такую жару, как была летом, змеи запросто могут выползать к воде поближе. В последний раз (до этого года), когда была жара, по области было много случаев укусов гадюки. Так что нет ничего сверхъестественного в этом рассказе», – добавляет Александр Чудаков.