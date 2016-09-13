Уральские стюардессы спасли личного стилиста Бориса Ельцина

Одной из пассажирок рейса №836, летевшего из Бургаса в Екатеринбург 13 сентября прямо на борту самолета стало плохо. Стюардессам «Уральских авиалиний» пришлось вспомнить все, чему их учили на курсах оказания медицинской помощи.



Во время полета у женщины резко опустилось давление. Стюардессы усадили ее в кресло и оказали медицинскую помощь.



По информации Life, пассажиркой, которой стало плохо на борту самолета «Уралських авиалиний», оказалась 67-летняя Людмила Туманова. Она была личным парикмахером Бориса Ельцина. Она возвращалась с курорта в Болгарии в Екатеринбург.



«Это случилось где-то через час после вылета. Я пошла в туалет, но между рядами упала и потеряла сознание. Я только услышала фразу: "У неё губы уже синеют. Одна из девушек приложила мне баллон с кислородом, другая подняла ноги вверх, а третья укрыла одеялом», - рассказал пожилая пассажирка журналистам Life. Она выразила благодарность бортпроводникам авиакомпании и отметила, что если бы не их помощь, ее бы уже не было в живых.



Пассажирка благополучно долетела до места назначения. Никаких эксцессов на борту самолета больше не происходило. Судя по информации на онлайн-табло, самолет благополучно приземлился в аэропорт Кольцово 13 сентября в 01:53 по местному времени.