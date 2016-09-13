В Челябинске становится традицией спасать больших кошек

Ветеринары спасли больную львицу из частного зоопарка и оставили животное в собственном приюте.

Владельцы «кошечки» отдали её ветеринарам на усыпление. Подрастающая львица стала «лишней» в частном зоопарке. Однако ветеринары приняли решение оставить животное в живых.

Приют диких животных «Спаси меня» принял царицу зверей Лолу на содержание. Желающие помочь организовать львице просторный и комфортный вольер могут это сделать. «Если вы можете перевести нам деньги, подарить арматуру, заказать бетон, сварить вольер - мы будем вам очень благодарны!» - так пишут на странице приюта в социальной сети.

Контактные данные и реквизиты организации указаны на странице фонда в соцсети.

Читайте также:

В Башкирии из зоопарка похитили детенышей пумы

Львенок напал на ребенка