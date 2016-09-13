Басманный суд Москвы запретил «Новой газете» публиковать и передавать третьим лицам информацию об электронных письмах старшего партнера адвокатского бюро «Кворум» Андрея Павлова.

Ограничительные меры были приняты в связи с иском адвоката. Со слов юриста, хакеры взломали его переписку.

Журналистка Олеся Шмагун и редактор отдела расследований «Новой газеты» Роман Анин обнаружили в переписке причастность Павлова к незаконным операциям, вскрытым юристом фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским. Анин подчеркнул, что архив до сих пор находится в открытом доступе, передает радиостанция «Эхо Москвы». Журналисты «Новой газеты» планировали опубликовать расследование о некоторых уголовных делах, которые ведет следственный департамент МВД России.

Павлов настаивает, что журналисты издания нарушают его права. Он потребовал уничтожить всю переписку и намерен взыскать с Анина и Шмагун по 2 миллиона рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.

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