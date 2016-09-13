В Москву приходит настоящая осень

Сегодня, 13 сентября, московский регион окажется на границе взаимодействия двух обширных барических образований. Первый - раскинувшийся над Европой антициклон, второй - циклон, быстро перемещающийся на Урал.

Они сформируют северные потоки, которые "организуют" поставку воздуха из арктического региона на территорию Среднерусской равнины, сообщает vesti.ru.

В Москве и области ожидается переменная облачность, но без сильных осадков. Максимальная температура в столице - 13-15 градусов выше нуля, по области – 11-16 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное существенно не изменится и составит 743 мм рт.ст.