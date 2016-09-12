МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Москве в ближайшие часы

Главное управление МЧС по Москве в понедельник, 12 сентября, распространило экстренное предупреждение об усилении ветра в городе в ближайшее время. Предупреждение спасателей действует всю ночь и до утра.

В Москве местами ожидается усиление западного и северо-западного ветра с порывами 12-17 м/с с 21 часа понедельника до 10 утра вторника, 13 сентября.

Из-за сильного ветра возможны повреждения линий электропередачи, падение деревьев, повреждение рекламных конструкций. Это может привести к образованию пробок на дорогах и повреждениям машин.

Ранее о резком ухудшении погоды в столичном регионе сообщали синоптики.

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