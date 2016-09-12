Яхта Усманова признана самой крутой в мире

Яхта Dilbar, построенная для российского миллиардера Алишера Усманова, получила в Каннах престижную награду World Yachts Trophies в номинации «Yacht of the Year +250» (яхты в размере 250 футов и выше).

Как считает основатель itBoat Никита Горчаков, круче яхты в этом году никто не построил. Гросс-тоннаж судна составляет 15 тыс. 917 т, что делает ее лидером по показателю среди всех яхт в мире. Яхта является также четвертой в мире по длине. Стоимость яхты Усманова приближается к 600 млн долларов, пишет Forbes.

Яхта может двигаться со скоростью 22,5 узла. На ней находится самый крупный яхтенный бассейн – 180 кубометров, самая мощная дизельная электростанция на 30 000 КВт. На лодке есть две вертолетные площадки, кинотеатр, лифт, джакузи.

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