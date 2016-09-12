В Арктике найден легендарный британский корабль

Исследователи обнаружили корабль "Террор", входивший в экспедицию британского полярника Джона Франклина, пытавшегося отыскать так называемый северно-западный проход через Северный Ледовитый океан.

Находка была сделана с помощью дистанционно управляемой субмарины на 96 километров южнее того места, где, как предполагалось, могло быть судно. Исследователи смогли попасть в каюты корабля, нашли пустые полки, столы, банку консервов и две бутылки вина.

Хорошо сохранившийся корабль "Террор" лежит на дне моря на глубине 24 метров.

Экспедиция, проходившая под руководством сэра Джона Франклина в 1845 году известна как "пропавшая экспедиция Франклина", одна из тайн века исследований Викторианской эпохи.

Об обнаружении второго корабля - "Эребуса" - сообщалось в сентябре 2014 года.

Читайте также:

Все новости дня