Более 90 тысяч человек приняли участие в праздновании Курбан-байрам у Московской соборной мечети, и около 180 тысяч верующих — по всей столице, сообщил председатель Совета муфтиев РФ Равиль Гайнутдин.

Безопасность во время празднования Курбан-байрама в столице обеспечивали 4 тысячи полицейских. Происшествий не зафиксировано.

Гайнутдин отметил слаженную совместную работу духовного управления и чиновников, оказавших поддержку с организацией движения, дежурствами бригад скорой помощи.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12 сентября поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам на 11 языках, в том числе на русском.

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